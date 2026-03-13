令和ナンバーワンの妹系グラドルとして大人気の入間ゆい（いるま・ゆい）さんが、7th DVD「恋色スケッチ」（発売元：スパイスビジュアル、収録時間：135分、価格：4620円）の発売記念イベントを3月1日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

10月に都内で撮影された7th DVDは、チャプターごとに異なる衣装とシチュエーションで魅せる映像。コンカフェ店員、保健室の先生、教育実習生など役柄が多岐にわたる点が魅力と言えるだろう。イベントの参加チケットも前回に続いて完売である。

――内容がおもしろいですね。

【入間ゆい】 派手なスカジャンのバンギャとかメガネをかけたデザイナーとか、初めて挑戦した役が多かったです。全部で8役を演じていますが、それぞれキャラの味付けが違うので撮影も楽しかったです。

――オススメは？

【入間ゆい】 着崩した制服＆ルーズソックスでギャルJKを演じたシーンです。イメージDVDで初めてつけまつげを付けたし、先生（＝視聴者）に向かって「ウェーイ！」と騒いだりしています。普段は言わないようなセリフも楽しんでほしいです。

――特に可愛いと思ったのは？

【入間ゆい】 赤のチェック柄の衣装を着たコンカフェの店員役です。苺のチョーカーと両耳の大きなリボンが可愛かったし、「ほかのお客さんには内緒だよ」と2人きりの撮影会をする展開もよかったです。このシーンがジャケ写に採用されました。

――ロケ中に印象に残ったことがあれば。

【入間ゆい】 白衣を着た保健室の先生を演じたときです。具合が悪いとやって来るのが校長先生（＝視聴者）だったので、我ながら「相手が校長先生なの!?」と思いながら演じていました（笑）。

ステージには黒のビキニで登場したが、制服美少女誌「Cream」副編集長でもある西永彩奈さんが着ていたもの。「先日のグラビア撮影のときにいただいた思い出の1着です。今日は気合いを入れてきました！」と説明を加えた。念願の1st写真集「ユイトピア」の発売も4月17日に控えており、今春のグラビア活動に弾みがつきそうだ。