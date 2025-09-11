天真爛漫な正統派！ 2025年のグラビア界を盛り上げる入間ゆい（いるま・ゆい）さんが、5th DVD「友達以上の…」（発売元：エスデジタル、収録時間：125分、価格：4620円）の発売記念イベントを8月30日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

7月12日で20歳を迎えた入間さんだが、まだ19歳だったころ……4月に奄美大島で撮影されたのが今作。DVDタイトル通り、友達以上の関係を表現しようと、少しだけ大人っぽさを意識した映像になっているのが特徴である。

――どんなシーンが楽しめますか？

【入間ゆい】 奄美大島の海に行ったり、寝起きのベッドではしゃいだり、ワンピースを着てドライブに出かけたりしました。白ニットにベレー帽をかぶって部屋で過ごしたり、一緒にお風呂に入るシーンとかも。

――オススメは？

【入間ゆい】 最後のほうに収録されている、日本家屋でオレンジ色の浴衣を着ているシーンです。イメージDVDで浴衣は着たことがなかったので貴重だと思います。下に着ている和柄の水着も、ちょっと大人っぽい感じなので気に入っています。

――ほか注目は？

【入間ゆい】 制服で奄美大島の森のなかを歩くシーンです。制服はめっちゃ着ていますが、今回はボタンが2列に並んだ「ダブル前開きセーラー」なので、違いを楽しんでほしいです。

――さて、20歳を迎えた件についても。お酒を買うときに年齢確認されたら「ドヤ顔で身分証を見せたい」と以前の取材で話していましたが……。

【入間ゆい】 実は年齢確認されなかったんです！ 「してください」とも言えず、不完全燃焼のまま何度かチャンレンジ。それでも聞かれることがなかったので、1人でドヤ顔して年齢確認のボタンをピッ！と押しました（笑）。

無邪気で明るい入間さんらしいエピソードと言えるが、そんな魅力に触れたいと思うファンが会場に押し寄せて参加チケットも完売。2月に週刊プレイボーイ、7月にFLASHが撮り下ろしを掲載しているし、この人気はまだ続きそうだ。10月10日には、6th DVD「青春時代」のリリースも控える。