栄えある通巻300号の表紙に！ 2025年のグラビア界で飛躍的な成長を遂げた入間ゆい（いるま・ゆい）さんが、制服美少女誌「Cream 2025年12月号」（発行元：メディアックス、定価：2500円）の表紙記念イベントを11月18日、秋葉原の書泉ブックタワーで開催した。

入間さんがCreamの表紙を飾るのは4度目となるが、300号記念だし、生まれ持ったアイドル性や知名度で考えれば納得といったところ。撮影は9月末に都内で行なわれているが、副編集長の西永彩奈（にしなが・あやな）さんも顔を出し、現場を盛り上げたそうである。

――今回はどんな制服でしたか？

【入間ゆい】 清楚感のある白のセーラー服ですが、ネクタイの色がグリーンというのが珍しいかなって。襟もよく見ると白いラインが入っていて、アクセントになっているのがポイントです。

――お気に入りは？

【入間ゆい】 黒のビキニに猫耳カチューシャを付けた「黒にゃんこ」の写真です。白の猫耳だった前回の表紙とは逆ですが、髪も黒いから個人的には黒にゃんこのほうが似合っているんじゃないかと。大人っぽい表情も（Creamの）グラビアであまり見せないし、注目してもらえたらうれしいです。

――西永さんも撮影に来てくれたんですね。

【入間ゆい】 （付録DVDに収録する）動画を回していただいたのですが、手に持ったノートに「主役はゆいちゃん」と書いてくれたのがうれしかったです。私も「ありがとう」とメッセージを書いたりして、2人でお絵かきして遊んだのが思い出です。

――今年は本当に大活躍ですが、特に印象に残ったエピソードは？

【入間ゆい】 20歳になる直前にDVD「青春時代」のロケで千葉県の古民家に行ったのですが、誕生日（7月12日）を跨いで再び同じ場所に。10代最後と20代最初に行った場所が同じだという、不思議な体験ができたのがおもしろかったです。

Cream編集部は12月7日に産業貿易センター浜松町館で開催される「Cosket -コスケット- vol.8」に出展するが、入間さんも参加することが決定。新刊のフォトブック「スイートドロップ」を販売するので要チェック。12月27日には1stトレカの発売も控えており、同日に秋葉原のソフマップでイベントを開催。年末まで忙しい日が続きそうだ。