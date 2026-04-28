どすこい！1856kcal、相撲協会コラボバーガーが復活

バーガーキングは5月1日より、「二代目ベビーボディーバーガー」を期間限定で発売します。

相撲協会コラボ “横綱級”の超大型バーガー

今回の商品は、日本相撲協会とのコラボレーション企画として展開する、“横綱級”の超大型バーガーで、昨年に続く第2弾となります。

▲二代目ベビーボディーバーガー 単品2890円、セット3190円

直火焼きの100％ビーフパティを5枚重ねた大型バーガーです。具材にはスモーキーなベーコン4枚、チェダーチーズ8枚を使用し、ピクルスやオニオンを加えビーフパティとともにサンド。味付けはケチャップ、マスタードとシンプルな仕立てです。

総重量は661g、総カロリーは1856kcal。“横綱級”の圧倒的なボリュームをうたいます。

▲購入特典 オリジナルステッカー

また、購入者には数量限定でオリジナルステッカーを提供されます

1人で挑戦したい！

見た目のインパクトだけでなく、重量やカロリーも含めて“横綱級”と呼ぶにふさわしい仕上がりです。肉とチーズをしっかり重ねているのも魅力で、いつものバーガーとは明らかに違う非日常を楽しめそう！

シェアして楽しむか、あえて1人で挑戦するか悩むサイズ感も魅力の一つです。この機会に“横綱級”に挑んでみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。