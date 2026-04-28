セブンの“できたてパン”が値引き！カレーパンも対象、3日間限定

セブン‐イレブンは5月2日～4日の3日間限定で、「創業感謝祭」の一環として「感謝割り」第1弾を実施します。



期間中、「セブンカフェ ベーカリー」の店内で焼いた・揚げた商品を対象に、税抜価格から30円引きで販売します。



具体的には、カウンターケース内で販売されているパンやドーナツなどが対象です。なお、一部商品は取り扱い店舗が限られます。

▲お店で焼いた ふんわりメロンパン 通常160円→128円

▲お店で焼いた サクサククロワッサン 通常190円→157円

▲お店で焼いた チョコクッキー 通常200円→168円

▲お店で焼いた アップルパイ 通常280円→248円

▲お店で揚げた カレーパン 通常160円→128円

▲お店で揚げた シュガードーナツ 通常140円→108円

▲お店で揚げた リングドーナツ 通常130円→98円

▲お店で揚げた ソーセージドーナツ 通常160円→128円

全部30円引きはうれしい！

焼きたてや揚げたての商品全品が値引きになるといううれしい企画がスタートします。

定番のメロンパンやカレーパンなど、普段からよく見かける商品が対象になっているので、朝食や軽食、おやつまで幅広く利用できそう。この機会に店舗でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。