セガは4月24日、PlayStation Storeおよびニンテンドーeショップ、Steamにて販売中の一部PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PC（Steam）用タイトルを対象とし、期間限定で特別価格にて販売する「セガ GWセール」を開催中だと発表。

セール期間は、PS Storeとニンテンドーeショップが2026年5月6日、Steamが5月7日までとなる。

今回のセールでは、セガから『龍が如く３』をリメイクした『龍が如く 極３』と、オリジナルストーリーで描かれる新作『龍が如く３外伝 Dark Ties』を収録した『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』が30％オフ、「ソニック」シリーズだけでなく、人気のコラボキャラクターがレースに参戦する『ソニックレーシング クロスワールド』が最大40％オフで登場している。

また、世界的アクションパズルゲームの「ぷよぷよ™」と「テトリス®」頂上決戦が展開する『ぷよぷよ™テトリス®２』が24％オフでラインアップ。

アトラスからは、The Game Awards 2024「BEST RPG」を含む3部門を受賞した『メタファー：リファンタジオ』が50％オフで登場している。

以下では、セールタイトルをピックアップして紹介。ほかにも人気タイトルが多数ラインアップしているので、詳細は特設サイトを確認してほしい。

▼「ダウンロード版セール特設サイト」

https://www.sega.jp/special/sale/?utm_source=salenews&utm_medium=official&utm_campaign=26gw&utm_term=jp

●PS5／PS4／Switch 2／PC（Steam）『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』

セール価格：6293円（30％オフ）

※ニンテンドーeショップでの販売は、5月11日まで。

©SEGA

●PS5／PS4／Switch 2／Switch／PC（Steam）『ソニックレーシング クロスワールド』

セール価格：

PS5／PS4／PC（Steam）：4794円（40％オフ）

Switch：5392円（22％オフ）

Switch 2：6392円（20％オフ）

※ニンテンドーeショップでの販売は、5月11日まで。

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●PS5／PS4／Switch／PC（Steam）『ぷよぷよ™テトリス®２』／Switch 2『ぷよぷよ™テトリス®２Ｓ』

セール価格：

PS5／PS4／Switch／PC（Steam）：2926円（24％オフ）

Switch 2：4171円（24％オフ）

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●PS5／PS4／PC（Steam）『メタファー：リファンタジオ』

セール価格：4939円（50％オフ）

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