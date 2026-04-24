『ソニックレーシング クロスワールド』も注目！
『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』が初登場！「セガ GWセール」がPS Store／ニンテンドーeショップ／Steamで開催中
セガは4月24日、PlayStation Storeおよびニンテンドーeショップ、Steamにて販売中の一部PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PC（Steam）用タイトルを対象とし、期間限定で特別価格にて販売する「セガ GWセール」を開催中だと発表。
セール期間は、PS Storeとニンテンドーeショップが2026年5月6日、Steamが5月7日までとなる。
今回のセールでは、セガから『龍が如く３』をリメイクした『龍が如く 極３』と、オリジナルストーリーで描かれる新作『龍が如く３外伝 Dark Ties』を収録した『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』が30％オフ、「ソニック」シリーズだけでなく、人気のコラボキャラクターがレースに参戦する『ソニックレーシング クロスワールド』が最大40％オフで登場している。
また、世界的アクションパズルゲームの「ぷよぷよ™」と「テトリス®」頂上決戦が展開する『ぷよぷよ™テトリス®２』が24％オフでラインアップ。
アトラスからは、The Game Awards 2024「BEST RPG」を含む3部門を受賞した『メタファー：リファンタジオ』が50％オフで登場している。
以下では、セールタイトルをピックアップして紹介。ほかにも人気タイトルが多数ラインアップしているので、詳細は特設サイトを確認してほしい。
▼「ダウンロード版セール特設サイト」
https://www.sega.jp/special/sale/?utm_source=salenews&utm_medium=official&utm_campaign=26gw&utm_term=jp
●PS5／PS4／Switch 2／PC（Steam）『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』
セール価格：6293円（30％オフ）
※ニンテンドーeショップでの販売は、5月11日まで。
©SEGA
●PS5／PS4／Switch 2／Switch／PC（Steam）『ソニックレーシング クロスワールド』
セール価格：
PS5／PS4／PC（Steam）：4794円（40％オフ）
Switch：5392円（22％オフ）
Switch 2：6392円（20％オフ）
※ニンテンドーeショップでの販売は、5月11日まで。
©SEGA
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©ATLUS. ©SEGA.
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©CAPCOM
●PS5／PS4／Switch／PC（Steam）『ぷよぷよ™テトリス®２』／Switch 2『ぷよぷよ™テトリス®２Ｓ』
セール価格：
PS5／PS4／Switch／PC（Steam）：2926円（24％オフ）
Switch 2：4171円（24％オフ）
©SEGA
Tetris ® & © 1985~2026 and Tetris trade dress are owned by Tetris Holding.
●PS5／PS4／PC（Steam）『メタファー：リファンタジオ』
セール価格：4939円（50％オフ）
©ATLUS. ©SEGA.
★ストアやタイトルごとに販売時期や価格が異なることがあります。また、タイトル販売価格がセール価格になっているか、ご購入時に必ずご確認をお願いいたします。
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