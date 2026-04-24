新宿駅前に「手ぶらで屋外BBQ」＆「飲み放題」が楽しめる「URBAN EARTH BBQ 新宿Flags店」が期間限定で開店





株式会社スタンドは、「URBAN EARTH BBQ 新宿Flags店」を4月24日（金）から11月20日（金）までの期間限定でオープンする。

同店は「都心のアウトドア体験」をコンセプトに掲げ、新宿という利便性の高い立地でありながら、屋上ならではの開放的なロケーションを活かした空間を提供する。仕事帰りやショッピングの合間にふらりと立ち寄れるアクセスの良さと、アウトドア特有のワクワク感を両立させているのが特徴だ。

施設デザインには、ウッドやレンガ、アイアン素材を基調とした「ニューヨーク・ブルックリンスタイル」を採用。従来のキャンプ場やリゾート型BBQ施設とは一線を画す、無骨さと洗練さが共存する都会的なセンスを感じさせる空間となっている。店舗規模は約650平方メートル、座席数は240席を誇る。

利用者は、炭火起こしや後片付けの手間が一切かからない「手ぶらBBQ」スタイルで楽しむことができる。用意されているメニューは、利用シーンに合わせて選べる3種類のコースが中心。

カジュアルBBQセット

アルコール＆ソフトドリンク飲み放題プラン5500円

ソフトドリンク飲み放題プラン4950円

チーズタッカルビや厚切り豚バラなど、トレンドの韓国料理を取り入れた内容で、女子会などに最適。

チーズタッカルビ（特製漬け込み鶏モモ肉、チーズ）、厚切り豚バラ、焼き野菜（季節の野菜3種）、コーンバター、ジャーマンポテト、枝豆、フランクフルト、トルティーヤチップス

厚切りステーキの豪快BBQセット

アルコール＆ソフトドリンク飲み放題プラン6380円

ソフトドリンク飲み放題プラン5830円

牛・豚・鶏の厚切りステーキをダイナミックに焼き上げる、アメリカンスタイルを楽しめる。

ステーキセット3種（牛ステーキ、豚ステーキ、鶏ステーキ）、焼き野菜（季節の野菜3種）コーンバター、ジャーマンポテト、枝豆、フランクフルト、トルティーヤチップス、焼きおにぎり

和牛＆海鮮の豪華BBQセット

アルコール＆ソフトドリンク飲み放題プラン8140円

ソフトドリンク飲み放題プラン7590円

和牛やホタテ、イカ串といった上質な食材を揃え、接待や特別な日の利用にも対応する。

和牛、焼き串（4種）、焼き野菜（季節の野菜3種）、コーンバター、ジャーマンポテト、ホタテ、イカ串、枝豆、フランクフルト、トルティーヤチップス、焼きおにぎり

すべてのコースには2時間の飲み放題が付帯しており、アルコール・ソフトドリンクの両プランから選択可能だ。また、4歳から12歳を対象とした「キッズコース」（1650円）も用意されており、ファミリー層への配慮もなされている。

同社は近年、商業施設の屋上や遊休スペースを有効活用した都市型アウトドア事業を積極的に展開している。2025年には「お祭りBBQ＆ビアガーデン」を展開するなど、食とエンターテインメントを融合させた場作りで高い評価を得てきた。

今回の新宿Flags店も、都市とアウトドアをつなぐ新たな価値創出の一環である。日常のすぐ隣にある「非日常」を提供することで、より豊かなライフスタイルの実現を目指している。

URBANEARTHBBQ新宿Flags店

期間：2026年4月24日（金）～11月20日（金）

時間（3部制）：一部 11:30～14:00 / 二部 15:00～17:30 / 三部 18:30～21:00

場所：東京都新宿区新宿3-37-1新宿フラッグス（Flags）屋上

店舗規模：約650㎡ /240席