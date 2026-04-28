パイの実が革新!!　48年目で初「チョコじゃない」パイの実

ロッテは「とろリッチパイの実」（302円前後）を5月12日より発売します。

チョコが入ってない!? 48年目で初

クリーム入りの「とろリッチパイの実」

「とろリッチパイの実」は、ロッテのロングセラーチョコ菓子「パイの実」シリーズで初めて、1979年の発売以来48年目でチョコレートではなく“とろけるミルククリーム”を包み込んだ新しいパイの実です。

コク深いバターを練り込んだ64層のサクサクパイに、とろけるミルククリームをとじ込めることで、サクサクとした軽やかな食感のあとに、とろけるクリームのやさしい甘さが広がる、これまでのパイの実とはひと味違う味わいを楽しめます。

気になる味は? リッチな味わい！

ロッテよりサンプルが届いたので、実際に食べてみました！



いつもの「パイの実」よりちょっと高級感のあるパッケージですね。

食感が軽やか。バターのコクと、後からとろりと広がるミルククリームのやさしい甘さのバランスが良いです。

パイとクリーム、それぞれの食感が異なるので、その差が面白かったです！



チョコレートもおいしいけれど、こちらの方がちょっとリッチな味わい。贅沢な気分になれました。

（※文中の価格はすべて税込）