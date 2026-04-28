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とろリッチパイの実

パイの実が革新!!　48年目で初「チョコじゃない」パイの実

2026年04月28日 10時40分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

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新たなパイの実の登場です！

　ロッテは「とろリッチパイの実」（302円前後）を5月12日より発売します。

チョコが入ってない!? 48年目で初
クリーム入りの「とろリッチパイの実」

　「とろリッチパイの実」は、ロッテのロングセラーチョコ菓子「パイの実」シリーズで初めて、1979年の発売以来48年目でチョコレートではなく“とろけるミルククリーム”を包み込んだ新しいパイの実です。

　コク深いバターを練り込んだ64層のサクサクパイに、とろけるミルククリームをとじ込めることで、サクサクとした軽やかな食感のあとに、とろけるクリームのやさしい甘さが広がる、これまでのパイの実とはひと味違う味わいを楽しめます。

気になる味は? リッチな味わい！

　ロッテよりサンプルが届いたので、実際に食べてみました！

　いつもの「パイの実」よりちょっと高級感のあるパッケージですね。

見た目はいつもの「パイの実」とあまり変わらない

　食感が軽やか。バターのコクと、後からとろりと広がるミルククリームのやさしい甘さのバランスが良いです。

この食感のギャップが楽しい

パイの実といえば64層

　パイとクリーム、それぞれの食感が異なるので、その差が面白かったです！

　チョコレートもおいしいけれど、こちらの方がちょっとリッチな味わい。贅沢な気分になれました。

おいしかったです！

　（※文中の価格はすべて税込）

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