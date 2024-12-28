フルHD環境に最適なRTX 5060ゲーミングPC｜高速SSD＆安定通信対応

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

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　エムエスアイコンピュータージャパンは、4月30日より新製品「MAG Infinite E1 14NVL5-276JP」を発売開始する。このゲーミングPCは、コストパフォーマンスを重視したIntel Core i5とNVIDIA GeForce RTX 5060を搭載しており、入門者にもお勧めだ。価格は20万8000円前後の見込み。

　「MAG Infinite E1 14NVL5-276JP」は、最新のNVIDIA GeForce RTX 5060を搭載し、DLSS 4.5への対応により、より高いフレームレートでのゲーミングを可能としている。また、高速なM.2 NVMe SSDを搭載し、データアクセスの高速化を実現している点も特長で、フルHDかつ高リフレッシュレート対応モニターとの組み合わせに最適だ。

　本製品は、設置環境を選ばずに安定したネットワーク通信を提供する有線LANとWi-Fi 6Eの両対応が可能で、Mystic Lightによるライティング効果も自由にカスタマイズ可能だ。これにより、ユーザーは見た目にも楽しめるゲーミングPCを手に入れることができるという。

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