144Hz×27インチで1.8万円台、MSIの高コスパIPSビジネスモニター登場
エムエスアイコンピュータージャパンは、4月30日に新たなビジネス向けモニター「PRO MP273W E14A」をリリースする。価格は1万8800円前後で、この製品は27インチの大画面と高画質なIPSパネルを特徴とし、スピーカー機能も備えている。オフィスでの業務の効率化を目指し、多様な機能が揃えられた。
PRO MP273W E14Aは144Hzのリフレッシュレートに対応し、一般的な60Hzのモニターと比べて2倍以上の滑らかさを実現している。これにより、長時間の業務でも目の疲労を軽減することが可能だ。さらに、178°の広視野角を備えており、複数人での情報共有にも便利だとしている。
また、このモニターにはスピーカーとスマートフォンスタンドも内蔵されており、外部スピーカーなしでの音声再生が可能だ。スタンドの窪みはスマートフォンを見やすく設置でき、通知の確認が迅速に行えるよう配慮されている。加えて、HDMI端子接続によりPCとの電源連動が可能なMSI Power Link機能や、目の疲労度を確認できるEye-Q Checkといった独自機能も搭載している。
スタイリッシュなデザインもこの製品の魅力の一つで、本体と付属ケーブルが白色で統一され、どのオフィス環境にもマッチするだろう。
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