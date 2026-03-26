MSIモニター買う前にチェック、レビュー投稿で最大1万円もらえる

エムエスアイコンピュータージャパンは4月24日から6月30日までの期間中、『Visuals Built for Victory』という新しいキャンペーンを開始する。このキャンペーンでは、指定のMSIモニターを購入し、レビューを投稿することで、最大10,000円分のデジタルギフト「えらべるPay」がもらえるというものだ。

このキャンペーンの特徴は、「MPG」シリーズのQD-OLEDモニターを購入すると10,000円分、「MAG」シリーズのQD-OLED/Mini LEDモニターを購入すると6,000円分の「えらべるPay」がプレゼントされることにある。「えらべるPay」は、ギフティが提供するデジタルギフトで、様々なスマホ決済サービスポイントで利用可能なギフトポイントに交換できる。

応募条件としては、MSI製品（RTX 4060以上搭載のゲーミングPCやモニターなど）を所有するか購入し、対象の「MPG」または「MAG」シリーズのモニターを購入しレビューを投稿することが求められる。また、MSIメンバーセンターでデバイスを登録し、所定の特設ページから応募する必要がある。

キャンペーンのモニター購入対象となる販売店は、アプライド、エディオン、ケーズデンキ、ノジマ、ヨドバシカメラ、Amazon.co.jpなど多数あり、参加はオンラインでの応募が基本となる。このキャンペーンでは、日本国内の正規流通品のみが対象となり、応募者は一度限り申し込みが可能だ。詳細はMSIのキャンペーンページにて確認できる。