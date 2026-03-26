MSIモニター買う前にチェック、レビュー投稿で最大1万円もらえる
エムエスアイコンピュータージャパンは4月24日から6月30日までの期間中、『Visuals Built for Victory』という新しいキャンペーンを開始する。このキャンペーンでは、指定のMSIモニターを購入し、レビューを投稿することで、最大10,000円分のデジタルギフト「えらべるPay」がもらえるというものだ。
このキャンペーンの特徴は、「MPG」シリーズのQD-OLEDモニターを購入すると10,000円分、「MAG」シリーズのQD-OLED/Mini LEDモニターを購入すると6,000円分の「えらべるPay」がプレゼントされることにある。「えらべるPay」は、ギフティが提供するデジタルギフトで、様々なスマホ決済サービスポイントで利用可能なギフトポイントに交換できる。
応募条件としては、MSI製品（RTX 4060以上搭載のゲーミングPCやモニターなど）を所有するか購入し、対象の「MPG」または「MAG」シリーズのモニターを購入しレビューを投稿することが求められる。また、MSIメンバーセンターでデバイスを登録し、所定の特設ページから応募する必要がある。
キャンペーンのモニター購入対象となる販売店は、アプライド、エディオン、ケーズデンキ、ノジマ、ヨドバシカメラ、Amazon.co.jpなど多数あり、参加はオンラインでの応募が基本となる。このキャンペーンでは、日本国内の正規流通品のみが対象となり、応募者は一度限り申し込みが可能だ。詳細はMSIのキャンペーンページにて確認できる。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります