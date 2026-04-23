タッチ操作できるモバイルモニター新登場｜IPS・フルHD・USB-C対応で23,980円

JAPANNEXTは4月23日、15.6インチのIPSパネル搭載で10点マルチタッチをサポートするフルHDモバイルモニター「JN-MS-IPST156F」を23,980円で発売すると発表した。

JN-MS-IPST156Fは、鮮明な映像と操作性を兼ね備えたモバイルディスプレイとなっている。IPSパネルを使用しており、その広視野角は色やコントラストの変化を最小限に抑え、178°の広い視認性を提供する。さらに10点マルチタッチに対応し、画面のスクロールなど直感的な操作が可能である。ただし、タッチ機能はWindows環境に限られる点に注意が必要だ。

モバイル性を重視したデザインは、最薄部で12mmの薄さと約800gの軽量ボディで優れた携帯性を実現。自立可能なキックスタンドも装備され、さまざまな場所でデュアルディスプレイ環境の構築が手軽にできる。持ち運び時に役立つフェルトケースも同梱されているため、外出先での使用にも優れている。

入出力端子にはUSB-Cが2つとminiHDMIが1つ装備され、利便性に優れたハイブリッド対応が特徴。さらに、VESAマウントに対応しているため、デスクトップ環境でもフレキシブルに利用可能。目に優しいフリッカーフリーとブルーライトカット設計、そして内蔵スピーカーが1W×2搭載されており、メディアコンテンツの視聴にも最適だ。製品には2年間のメーカー保証が付帯されており、安心して使用できるという。