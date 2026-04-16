15.6型で10点マルチタッチ対応！ 6.3mm薄型のフルHDモバイルモニターが約2.4万円で登場

JAPANNEXTは、15.6インチのIPSパネルを搭載し、10点マルチタッチに対応したフルHDモバイルモニター「JN-MD-iT156FHD」を4月16日に発売する。価格は23,980円（直販価格:税込）で、ECサイト限定で販売される。高度なタッチ操作と優れた可搬性を備え、外出先でもマルチディスプレイ環境を手軽に構築可能だ。

このJN-MD-iT156FHDは、最薄部が6.3mmという薄型設計で、携帯性を重視したデザインが特徴だ。178°の広視野角を持つIPSパネルを採用し、どの角度から見ても色の変わりにくいクリアな表示を実現する。HDR機能により、明るい部分と暗い部分のコントラストがくっきりと表現され、映像体験をよりリアルなものにするという。さらに、タッチパネルはWindows環境でのみ10点マルチタッチに対応しており、直感的でスムーズな操作が可能だ。

このモバイルモニターは、USB-C（ハイブリッド対応）を2つとHDMI端子を1つ装備し、充実のインターフェースを提供する。ブルーライトカット機能とフリッカーフリーによって目の負担を軽減する設計もされている。1W×2のスピーカーを内蔵し、マルチメディアコンテンツも十分楽しめる仕様だ。ソフトケースが付属しており、持ち運び時にも安心できる。また、製品には2年間のメーカー保証がついているので安心して使用できる。