JAPANNEXT、23.8インチWQHD IPSモニターを発売 昇降スタンド付きで2.5万円台
JAPANNEXTは、23.8インチのIPSパネルを採用したWQHD解像度の液晶モニター「JN-IPS238Q-HSP」を4月16日に発売する。価格は25,980円（参考価格:税込）となっている。
「JN-IPS238Q-HSP」は、WQHD(2560×1440)解像度とIPSパネルを組み合わせたモデルで、フルHDの約1.78倍の高精細表示を可能にする。IPSパネルの特性により、全方向の視野角178°を実現し、色の変化やコントラストの安定性が保たれるため、動画編集やデザイン作業にも適しているという。
高さ調整可能な昇降式多機能スタンドは、最大140mmの高さ調整が可能で、ユーザーの視界に最適な位置にディスプレイを設置できる。このスタンドは縦画面モードをサポートし、左右に各45°のスイーベル機能を持つため、多様な使用環境に対応可能だ。さらに、HDR対応やAdaptiveSync(FreeSync)に対応し、映像のティアリングを防ぎ、長時間の使用でも目に優しいフリッカーフリーとブルーライト軽減機能を搭載している。
さまざまなデバイスとの接続が容易で、HDMI 2.0とDisplayPort 1.4が各1ポートずつ搭載されている。VESAマウント対応により、モニターアームの使用が可能で、効率的なデスク環境を構築できる。内蔵スピーカーやオーディオ出力端子も備えており、音響用途にも利用できる。2年間のメーカー保証が付いており、Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングで購入可能だ。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります