JAPANNEXT、新たに27インチ4K液晶モニターをAmazon限定で発売　昇降式スタンドとHDR機能搭載で価格は30,480円

JAPANNEXTは4月30日、最新の27インチ4K液晶モニター「JN-i27U2-HSP」をAmazon限定で発売する。価格は30,480円。本製品はIPSパネルを採用し、鮮やかな色再現と広視野角が特徴的で、HDR機能も装備している。

「JN-i27U2-HSP」は、3840×2160ピクセルの4K解像度を持ち、フルHDの4倍の高解像度を誇る。これにより、複数ウィンドウの同時表示が可能となり、生産性の向上に寄与する。また、上下左右178度の広視野角を実現しており、どの角度からも色変化が少ないため、視認性に優れている。HDR機能も搭載しており、明るい部分も暗い部分もくっきりとした映像を提供するとしている。

さらに、このモニターの特徴は、150mmまで調整可能な昇降式多機能スタンドにある。横置き時に画面の最適な高さに調整できる機能はもちろん、縦に回転させるピボット機能や、左右各30度のスイーベル（首振り）機能も備えている。これにより、画面の使用状況に応じたフレキシブルな利用が可能とする。

入力端子として、HDMI 2.0×2とDisplayPort 1.4×2を装備し、さまざまなデバイスとの接続が可能。長時間の使用も考慮し、フリッカーフリーやブルーライト軽減モードも搭載されており、目にも優しい設計となっている。2W×2のスピーカーを内蔵し、75×75mmのVESAマウントに対応するため、モニターアームの利用も容易だ。

この液晶モニターには2年間のメーカー保証が付属し、購入はAmazon.co.jpにて可能。