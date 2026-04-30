JAPANNEXT、新31.5インチWQHDゲーミングモニターを42,980円で発売
JAPANNEXTは4月30日、新製品「JN-IPS315G200Q」ゲーミングモニターを42,980円でリリースすると発表した。本製品は、31.5インチのIPSパネルを搭載し、WQHD(2560×1440)解像度を誇る。
「JN-IPS315G200Q」は、ゲーム愛好者向けに設計されたゲーミングモニターで、200Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の応答速度を提供する。これにより、滑らかでリアルなゲーム体験が可能となり、FPSやリアルタイムストラテジーゲームのプレイで特にその性能を発揮する。さらに、HDR400相当の性能とsRGB 100%の色域をサポートしており、色鮮やかかつリアルな映像表示を実現する。
ゲーミングだけでなく、デスクワークにおいてもその広い表示領域が生産性を向上させる。最大輝度400cd/m²により、コンテンツはくっきりと表示される。AdaptiveSync(FreeSync)の対応により、映像のティアリングを防ぎ、よりスムーズな視聴体験が可能。また、目に優しいフリッカーフリー設計とブルーライト軽減モードを搭載しているため、長時間の使用にも適している。
識別可能なインターフェイスには、HDMI 2.0×2とDisplayPort 1.4×2があり、PCやゲーム機との多彩な接続が可能。VESAマウントもサポートしており、モニタースタンドへの取り付けが容易。オーディオ面では、2W×2の内蔵スピーカーを装備し、さらに2年間のメーカー保証が付帯されている点も見逃せない。
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