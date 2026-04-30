IPS×FreeSync対応で滑らか表示、23.8インチFHDモニターが1.5万円台

JAPANNEXTは4月30日、23.8インチのフルHD液晶モニター「JN-IPS238F3」を15,980円で発売すると発表した。この製品はテレワークに最適な大画面で高品質なIPSパネルを搭載し、広視野角と高輝度が特徴だ。

「JN-IPS238F3」はフルHD（1920×1080ドット）の解像度を持ち、視野角は上下左右178°という広視野を実現している。IPSパネルを搭載しており、色やコントラストの変化が少なく、様々な角度からでも鮮明な映像を楽しむことができる。300cd/m²の輝度により、鮮やかな映像表現が可能だ。

インターフェイスにはHDMI 1.4とVGAが搭載され、様々な機器との接続にも対応。AdaptiveSync（FreeSync）技術により、フレームレートのズレによる映像の乱れを防ぎ、スムーズな映像表示を可能にする。また、フリッカーフリー機能とブルーライト軽減モードを搭載し、長時間作業においても目に優しい設計となっている。

この製品は75×75mmのVESAマウントに対応しており、モニターアームなどに取り付けることができる。さらに、2W×2のステレオスピーカーを内蔵し、2年間のメーカー保証が付帯しているのも安心ポイント。直販価格は15,980円で、Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングといったオンラインプラットフォームからも購入可能だ。