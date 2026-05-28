JAPANNEXT、4K/120Hz対応の27インチIPSゲーミングモニターを3.5万円台で発売

JAPANNEXTは、新たに27インチのIPSパネルを採用した「JN-Ei27G120U2-HSP」4Kゲーミングモニターを、5月28日にECサイト限定で発売する。価格は35,980円で、Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングで購入が可能だ。

JN-Ei27G120U2-HSPは、3840×2160ピクセルの超高解像度を誇る4Kモニターだ。高速リフレッシュレート120Hzと1ms（MPRT）の素早い応答速度により、ゲーマーに向けて非常に滑らかな映像表示を提供する。また、PS5と4K:120Hzで接続でき、高精細なゲーム環境でのプレイが可能となる。

この製品は、高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを備え、最大120mmの範囲での高さ調整や縦画面使用を可能とするピボット機能を持つ。さらに、AdaptiveSync（FreeSync）に対応しており、ティアリングやスタッタリングを抑えてスムーズな映像を実現する。

色域はsRGB100%に対応し、最大輝度400cd/m2、HDR400相当の性能を持つ液晶パネルを搭載。コンテンツは色鮮やかでリアルな映像に表現されるため、ゲームだけでなく、映画やデスクワークでもその実力を発揮する。HDMI 2.1×2およびDisplayPort 1.4×2を装備し、様々な機器との接続が可能だ。モニターには2W×2のスピーカーが内蔵され、2年間のメーカー保証が付属する。