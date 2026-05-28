4K×120Hzでヌルヌル動作、JAPANNEXT新型ゲーミングモニター登場

JAPANNEXTは、27インチIPSパネルを搭載した4Kゲーミングモニター「JN-Ei27G120U2」を、5月28日にECサイト限定で発売する。価格は33,980円。

新製品「JN-Ei27G120U2」は、3840×2160ピクセルの4K解像度を持ち、フルHDの約4倍の作業領域を提供する。これにより、ゲームはもちろんデスクワークにも高い生産性を確保できる。また、120Hzのリフレッシュレートと1msの応答速度を実現し、ゲームプレイにおいてスムーズでストレスフリーな体験を提供する。

特筆すべきはHDR400相当のディスプレイ性能により色鮮やかな映像を映し出せる点だ。同時に、PS5との4K:120Hz接続やVRR（可変リフレッシュレート）に対応しており、コンソールゲームも存分に楽しめる。また、ティアリングやスタッタリングを軽減し、臨場感あふれるゲーム体験を届ける。

接続面では、HDMI 2.1およびDisplayPort 1.4をそれぞれ2系統装備。さらにAdaptive Sync(FreeSync)技術で映像の滑らかさを強化。75×75mmのVESAマウント対応、2W×2のスピーカー内蔵と、利便性も兼ね備えている。2年間のメーカー保証が付くため、長期間にわたり安心して利用できる。