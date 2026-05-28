HDMI 2.1搭載、JAPANNEXTの27型4KゲーミングモニターがAmazon限定で登場
JAPANNEXTは、120Hzのリフレッシュレートと1msの応答速度を誇る27インチ4Kゲーミングモニター「JN-iA27G120U2」をAmazon限定で販売開始した。販売価格は33,980円で、発売日は5月28日。
JN-iA27G120U2は、IPSパネルを搭載し、4K解像度の高精細な映像を提供する。このモニターは、フルHDの約4倍の作業領域を持ち、ゲームに限らずデスクワークにも適している。120Hzの高速リフレッシュレートと1msのMPRT応答速度により、ゲームプレイ時に生じる残像を最小限に抑え、スムーズで直感的な体験をユーザーに提供する。
ゲーミングモニターとしての性能はもちろん、HDR400相当の明るさとsRGB 100%の色域により、ビジュアルコンテンツ全般に秀でた性能を発揮する。さらに、PS5との4K:120Hz接続に対応し、VRR（可変リフレッシュレート）機能により、スムーズな映像描写が可能となる。
その他の特徴として、4つの接続端子（HDMI 2.1×2、DisplayPort 1.4×2）を備え、VRR対応ゲームや映画など多様なコンテンツの再生に対応する。また、フリッカーフリー技術とブルーライト軽減モードにより、長時間の使用でも目に優しい設計となっている。VESAマウント対応や2W×2のスピーカーが組み込まれており、利便性と機能性を兼ね備えている。
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