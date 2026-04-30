JAPANNEXT、27インチ4K液晶モニター「JN-i27U2」を発売開始
JAPANNEXTは、27インチのIPSパネルを搭載した4K解像度の液晶モニター「JN-i27U2」を、4月30日にECサイト限定で28,980円にて発売する。ビジネスやクリエイティブ作業に適したこの製品は、Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングで購入が可能だ。
「JN-i27U2」は、4K（3840×2160）解像度のIPSパネルを採用し、フルHDの4倍の画素密度を提供する。この高解像度は、複数のウィンドウを同時に快適に表示でき、高い生産性をもたらす。さらに、上下左右178°の広視野角を実現しているため、どの角度から見ても色やコントラストの変化が少なく、一貫した画質を楽しむことができるという。
モニターは最大輝度400cd/m2、sRGB100%、DCI-P3 92%の広色域に対応し、HDR400相当の色鮮やかな表示を実現する。これにより、映像はよりリアルで深みのあるものとなり、HDR対応のコンテンツを最大限に楽しむことができる。また、AdaptiveSync（FreeSync）技術により、スクリーンティアリングを防ぎ、滑らかな映像を提供するとしている。
製品の利便性を高める各種インターフェイスとして、HDMI 2.0×2およびDisplayPort 1.2×2を備え、多様なデバイスと接続可能だ。VESAマウントに対応しているため、モニターアームの使用にも適している。また、2W×2のステレオスピーカーを内蔵し、手軽に音声出力も楽しむことができる。製品には2年間のメーカー保証がつく。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります