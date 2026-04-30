JAPANNEXT、27インチ4K液晶モニター「JN-i27U2」を発売開始

JAPANNEXTは、27インチのIPSパネルを搭載した4K解像度の液晶モニター「JN-i27U2」を、4月30日にECサイト限定で28,980円にて発売する。ビジネスやクリエイティブ作業に適したこの製品は、Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングで購入が可能だ。

「JN-i27U2」は、4K（3840×2160）解像度のIPSパネルを採用し、フルHDの4倍の画素密度を提供する。この高解像度は、複数のウィンドウを同時に快適に表示でき、高い生産性をもたらす。さらに、上下左右178°の広視野角を実現しているため、どの角度から見ても色やコントラストの変化が少なく、一貫した画質を楽しむことができるという。

モニターは最大輝度400cd/m2、sRGB100%、DCI-P3 92%の広色域に対応し、HDR400相当の色鮮やかな表示を実現する。これにより、映像はよりリアルで深みのあるものとなり、HDR対応のコンテンツを最大限に楽しむことができる。また、AdaptiveSync（FreeSync）技術により、スクリーンティアリングを防ぎ、滑らかな映像を提供するとしている。

製品の利便性を高める各種インターフェイスとして、HDMI 2.0×2およびDisplayPort 1.2×2を備え、多様なデバイスと接続可能だ。VESAマウントに対応しているため、モニターアームの使用にも適している。また、2W×2のステレオスピーカーを内蔵し、手軽に音声出力も楽しむことができる。製品には2年間のメーカー保証がつく。