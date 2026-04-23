お待ちかね、はなまるの「冷やし担々」！今年は秋までぶっ通し

はなまるうどんは本日4月23日より、「冷やし担々」3種を全国の店舗で販売します。
「冷やし担々」春・夏・秋の3シーズンで提供
今回の「冷やし担々」は、これまで夏の期間限定商品とし販売していた人気メニューを、春・夏・秋の3シーズンで提供する新定番として位置づけています。本格的な肉味噌とごまだれを軸にした3種類のラインアップで展開します。
本メニューに使用する肉味噌には、複数の醤（郫県（ピーシェン）豆板醤、甜麺醤、豆鼓醤、ほう味醤（オイスターソース）、豆腐乳）と2種類の花椒油（紅花椒油、青花椒油）をブレンドし、香りと痺れを生み出しています。
また、白ごまをたっぷりと使用したクリーミーなごまだれと、食感のアクセントとなるピーナッツを加えています。
なお、すべてのメニューでラー油の増量やなしの調整に対応しています。テイクアウトにも対応しており、容器代として1杯につき50円が別途必要です。
▲白ごま担々 小690円、中880円、大1100円
本格肉味噌と濃厚なごまだれを組み合わせ、担々うどん本来の旨みと風味をシンプルかつストレートに楽しめるという“王道”の一杯です。
仕上げに加えるピーナッツが食感のアクセントとなり、最後にごまラー油を回しかけることで、ピリ辛でコク深い味わいが加わります。
▲温玉ごま担々 小790円、中980円、大1200円
ピリ辛の担々うどんに温玉を加えたメニューです。温玉を崩して麺や肉味噌と絡めることで、クリーミーでマイルドな味わいに変化します。
▲豚しゃぶごま担々 小890円、中1080円、大1300円
豚しゃぶをのせたボリュームのある一杯です。豚しゃぶには肉味噌のタレ、ごま油、酢をブレンドした特製ダレを使用し、さっぱりと仕上げています
夏だけじゃない冷やし担々麺がスタート！
夏の定番だったメニューが、春・夏・秋の長い期間で楽しめるようになりました。気温が上がり始めるこれからの時期、担々系のうどんを手軽に楽しめるのはうれしいですね。
食欲が落ちやすいタイミングにも合いそうです。この機会に店舗で試してみては？
※価格は税込み表記です。
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