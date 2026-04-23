吉野家「牛丼」が84円も安く！まとめ買いセール、4個セットがお得

吉野家は4月23日「牛丼弁当2丁800円キャンペーン」を全国の店舗で実施中です。5月7日15時まで。
テイクアウトの牛丼並盛弁当を複数買いがお得なるキャンペーン。2個、3個、4個まとめて買いが対象で、個数が多くなるほど割引額が大きくなります。
例えば牛丼（並盛）を4個購入すると、通常1956円のところ336円引きの1620円となりになります。
■牛丼弁当2丁800円キャンペーン
期間：4月23日11時～5月7日15時
内容：テイクアウトの牛丼並盛を2個、3個、4個購入時にキャンペーン価格で提供
対象店舗：全国の吉野家店舗
※一部店舗では実施しません。店舗により実施期間や牛丼の価格が異なる場合があります。
※デリバリーは対象外です。
対象：牛丼弁当（並盛）
2個 通常978円→864円 114円引き（1個432円）
3個 通常1467円→1242円 225円引き（1個414円）
4個 通常1956円→1620円 336円引き（1個405円）
4個だと1個489円→405円に。84円もお得
複数個まとめて購入することで価格が抑えられるので、GW中に手軽に家族の食事を用意したいときなどにうれしいキャンペーン。一個あたりの価格も4個まとめ買いだと405円になって、通常489円と比べるとかなりお値打ち。
この機会に、近くの店舗で利用してみては？
※価格は税込み表記です。
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