ASUS、ROGモニター＆専用アーム同時投入　理想のゲーミング環境へ

ASUS JAPANは、ゲーミングブランド「Republic of Gamers（ROG）」より、最先端の技術を駆使したゲーミングモニター2機種「ROG Swift OLED PG32UCDM3」と「ROG Strix OLED XG27AQDMG」、さらにモニターアーム「ROG Ergo Monitor Arm AAS01R」を4月24日から全国の家電量販店とECサイトで順次発売する。

主力製品である「ROG Swift OLED PG32UCDM3」は、最新の「タンデムQD-OLEDパネル」を搭載し、BlackShieldフィルムでパネルの耐久性を飛躍的に向上させている。この技術により、従来のパネルと比べて2.5倍の耐傷性と40%の視覚コントラストの改善を実現。DisplayPort 2.1a UHBR20に対応し、帯域幅が80Gbpsを誇り、4K/240Hzの映像を鮮明に楽しむことができる仕様となっている。

一方、「ROG Strix OLED XG27AQDMG」は26.5インチのQHDモニターで、タンデムWOLED技術を採用。280Hz駆動と0.03msの応答速度を可能にし、競技シーンでも優位性を提供する。さらに、新型スタンドは従来モデルより30%コンパクトになり、デスクトップスペースの有効活用を支援する。

「ROG Ergo Monitor Arm AAS01R」は、最大39インチ対応のモニターアームで、サイバーパンクデザインを採用。高度なメカニカルスプリング機構により、理想の視聴位置を簡単に設定できる。ケーブル管理機能も充実し、デスクを常にすっきりとした状態に保つことが可能だ。