日本人の体型に合わせた設計が強み｜高機能オフィスチェア新モデル登場

サンワサプライは、日本人の体形にフィットするオフィスチェア「SNC-NET26BK」を5月下旬にリリースする。価格は71,280円。

この「SNC-NET26BK」は、日本人男性の平均身長に基づいた高さで設計されており、最適な座面の広さと高さサポートが特徴である。高耐久なクラス4級シリンダーにより、125kgの耐重量を誇る頑丈な構造を持つ。さらに、通気性に優れた全面エラストマーメッシュ生地を使用しているため、夏場や長時間座る際でも底座の快適性を維持できるとしている。

このチェアは、さまざまな調整機能を具備しており、座る人の体格に合わせて細やかな調整が可能だ。収納式フットレストや3Dアームレスト、11段階で調節できる背もたれ、2段階調整可能なランバーサポートなど、多彩な機能により最高の座り心地を実現している。特にシンクロロッキング方式の導入により、かかとが浮かびにくく、体重に応じたロッキングの硬さを提供する。

さらに、「SNC-NET26BK」には、上下、前後、回転が可能なアームレストや、3D調整可能なヘッドレストも取り付けられている。背もたれの裏側にはスーツなどを掛けられるハンガーまで装備されており、オフィス環境をより充実させることができる。