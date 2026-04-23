Intel Arc Pro B70×32GBメモリ搭載、プロ用途特化GPU「SBP70W-32G」発売

シー・エフ・デー販売は、台湾のSparkle Computer社による最新グラフィックボード『SBP70W-32G』を4月24日に発売することを発表した。プロフェッショナル/ワークステーション向けに設計されたこの製品の価格は224,800円で、専門的な用途に最適化されている。
『SBP70W-32G』は、Intel Arc Pro B70ハイエンドGPUを搭載したグラフィックボードである。この製品は32GBの大容量メモリと最新のXeアーキテクチャを採用しており、AI、3Dシミュレーション、編集作業など、専門的なプロジェクトで要求される高負荷ワークロードに対応する。マルチGPU構成により、さらに高度な処理性能を提供可能で、大規模なモデルや複雑な処理にも柔軟に対応することができる。
商品の仕様は、Boostコアクロック2800 MHz、メモリ帯域幅608 GB/s、メモリビット幅256 bitで、メモリ規格はGDDR6を採用している。外部出力にはDisplayPort2.1を4つ装備し、ワークステーション環境に適したブロワー式クーラーが高効率な冷却を実現する。
発売予定日は4月24日で、2年間の保証が付帯されている点も安心だ。製品の詳細や購入方法については、シー・エフ・デー販売の公式ウェブサイトにて確認可能である。
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