“魅せる自作PC”を極めるならコレ｜DeepCoolの新ケース＆水冷クーラー

アスクは、DeepCool製ピラーレスデザインのミニタワー型PCケース「CG380U 3F」、LCD搭載水冷一体型CPUクーラー「LT360 VISION ARGB」、および「SPARTACUS 420」を発表した。これらの新製品は、4月24日に発売予定だ。

「CG380U 3F」は、フロントから左サイドにかけて1枚の曲面強化ガラスパネルを採用し、より美しいシームレスな内部ビューを可能にするミニタワー型PCケースである。アドレサブルRGBファンを3基標準搭載し、メッシュ仕様の下部チャンバーで優れたエアフローを実現している。価格は12,980円前後の見込み。

一方、「LT360 VISION ARGB」は、水冷一体型CPUクーラーで、4.5インチの大型LCDパネルをポンプキャップに搭載。CPUの温度や使用率が表示可能で、PCのサブディスプレイとしても活用できる。価格は27,680円前後の見込み。

「SPARTACUS 420」も、水冷一体型CPUクーラーで、3.4インチのLCDパネルをポンプキャップに搭載。高い冷却性能を誇り、価格は39,980円前後となる。どちらの冷却機器も、第6世代ウォーターポンプによる効率的なクーラント循環と静音性を両立し、「DeepCreative」での管理が可能だ。