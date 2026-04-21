TVS REGZAが2026年テレビ新商品発表会を開催

TVS REGZAは4月21日、2026年春夏新商品の発表会を開催。会場では新CMに出演する目黒蓮さんのビデオメッセージが流されたほか、ゲストとして稲本潤一さん、稲村亜美さんが登壇した。
2026年春夏新商品ラインアップは、TVS REGZA取締役副社長の石橋泰博氏がプレゼン。石橋氏は2006年登場のレグザが今年20周年を迎えることに対して「高い技術力と体験価値を大事にしてきたことが、今日のレグザにつながっている」とコメント。
続いて目黒蓮さんのレグザ20周年ビデオメッセージが流され、続けて石橋氏は「レグザ20周年は次の飛躍に向けたスタートライン」と語り、海外市場では東芝ブランドでビジネスを再開しているが、現在アセアンや中東、アジア地域で飛躍的に伸びており、これからはレグザブランドも海外に展開する考えを示した。
石橋氏は新カテゴリー製品のオープンイヤー型イヤフォン「レグザイヤホン RB-A1S」や、同社初のホワイトモデル、27型WQHD解像度のゲーミングモニターを紹介。「TVS REGZAのTVSは“トータルビジュアルソリューション”の略称で、これからも新たな領域にレグザの価値を届けていく」と結んだ。
テレビ製品のフラッグシップ「ZX1S」「ZX2S」シリーズは、次世代映像技術RGB Mini LED液晶パネルを搭載することが最大の特徴。直接発光型のRGB LEDを採用したバックライトによる高色純度な映像を実現し、従来比約100％の広色域もトピックだ。
続いて登壇した取締役副社長の笹川知之氏は、同社の上期マーケティング戦略を発表。
TVS REGZAは4月21日から、対象商品を購入対象期間内に購入し、応募期間内に応募を完了することで最大20万円ぶんの現金もしくはPayPayポイントをキャッシュバックするキャンペーンを実施。さらに、20周年感謝キャンペーンに応募したユーザーの中で、それぞれのプレゼント条件を満たしたユーザーにプレミアムギフト、3ヵ月Hulu無料視聴チケットもプレゼントされる。
続いてゲストの稲本潤一氏と稲村亜美さんが登壇。RGB Mini LED搭載のフラッグシップテレビに対して「色鮮やかさに驚いた。初めての体験」「コントラストの高さにびっくりした」とコメント。稲村さんは「レグザイヤホン RB-A1S」も体験し、新製品発表に華を添えた。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります