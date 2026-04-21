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フラッグシップはRGB Mini LED液晶の「ZX1S」「ZX2S」シリーズ

TVS REGZAが2026年テレビ新商品発表会を開催

2026年04月21日 14時50分更新

文● 南田/ASCII　編集●ASCII

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TVS REGZAの新商品発表会にはゲストとして稲本潤一さん、稲村亜美さんが登壇

　TVS REGZAは4月21日、2026年春夏新商品の発表会を開催。会場では新CMに出演する目黒蓮さんのビデオメッセージが流されたほか、ゲストとして稲本潤一さん、稲村亜美さんが登壇した。

　2026年春夏新商品ラインアップは、TVS REGZA取締役副社長の石橋泰博氏がプレゼン。石橋氏は2006年登場のレグザが今年20周年を迎えることに対して「高い技術力と体験価値を大事にしてきたことが、今日のレグザにつながっている」とコメント。

TVS REGZA取締役副社長の石橋泰博氏がプレゼン

　続いて目黒蓮さんのレグザ20周年ビデオメッセージが流され、続けて石橋氏は「レグザ20周年は次の飛躍に向けたスタートライン」と語り、海外市場では東芝ブランドでビジネスを再開しているが、現在アセアンや中東、アジア地域で飛躍的に伸びており、これからはレグザブランドも海外に展開する考えを示した。

目黒蓮さんのレグザ20周年ビデオメッセージが流された

　石橋氏は新カテゴリー製品のオープンイヤー型イヤフォン「レグザイヤホン RB-A1S」や、同社初のホワイトモデル、27型WQHD解像度のゲーミングモニターを紹介。「TVS REGZAのTVSは“トータルビジュアルソリューション”の略称で、これからも新たな領域にレグザの価値を届けていく」と結んだ。

新カテゴリー製品としてオープンイヤー型イヤフォン「レグザイヤホン RB-A1S」を投入

同社初のホワイトモデル、27型WQHD解像度、リフレッシュレート200Hzのゲーミングモニター「RM-27G5SR」も投入

石橋氏はグローバル展開について、現在アセアンや中東、アジア地域で飛躍的に伸びていると語った

　テレビ製品のフラッグシップ「ZX1S」「ZX2S」シリーズは、次世代映像技術RGB Mini LED液晶パネルを搭載することが最大の特徴。直接発光型のRGB LEDを採用したバックライトによる高色純度な映像を実現し、従来比約100％の広色域もトピックだ。

　続いて登壇した取締役副社長の笹川知之氏は、同社の上期マーケティング戦略を発表。

取締役副社長の笹川知之氏が、同社の上期マーケティング戦略を発表

　TVS REGZAは4月21日から、対象商品を購入対象期間内に購入し、応募期間内に応募を完了することで最大20万円ぶんの現金もしくはPayPayポイントをキャッシュバックするキャンペーンを実施。さらに、20周年感謝キャンペーンに応募したユーザーの中で、それぞれのプレゼント条件を満たしたユーザーにプレミアムギフト、3ヵ月Hulu無料視聴チケットもプレゼントされる。

　続いてゲストの稲本潤一氏と稲村亜美さんが登壇。RGB Mini LED搭載のフラッグシップテレビに対して「色鮮やかさに驚いた。初めての体験」「コントラストの高さにびっくりした」とコメント。稲村さんは「レグザイヤホン RB-A1S」も体験し、新製品発表に華を添えた。

稲村さんは会場で「レグザイヤホン RB-A1S」を体験

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