SUNEAST、CFexpress 4.0カード発売　最大3700MB/sで撮影・編集を高速化

旭東エレクトロニクス（ブランド：SUNEAST）は、4月20日より「SUNEAST ULTIMATE PRO SILVER Series CFexpress 4.0 Type B Card」の販売を開始した。このメモリーカードは最大読込速度3700MB/s、最大書込速度3200MB/sと高速なデータ転送能力を備え、プロフェッショナルフォトグラファーや映像クリエイターに向けた高性能ストレージだ。
SUNEASTの新製品「ULTIMATE PRO SILVER Series」は、次世代規格CFexpress 4.0に対応。高速データ転送が可能なPCIe Gen4インターフェースを採用し、従来のCFexpress Type Bカードに比べて大容量データの転送や編集作業が効率的に進むとしている。
防水および耐衝撃性能も備えた本製品は、屋外撮影や移動が多い撮影現場でも高耐久性を発揮。プロフェッショナルな現場で求められる信頼性の高いパフォーマンスを提供し、クリエイターの制作効率を向上させることが期待される。また、楽天市場やAmazonなどのオンラインショップで販売される予定だ。
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