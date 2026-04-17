ASUS、8000Hz対応＆超低遅延0.125msのゲーミングキーボード「ROG Falchion Ace 75 HE」発表

ASUS JAPANは、ゲーミングブランドであるRepublic of Gamers（ROG）から、新たなゲーミングキーボード「ROG Falchion Ace 75 HE」を発表した。キースイッチ別バージョンとして、精密な入力を可能にする「ROG HFX V2X」スイッチを搭載し、4月24日から販売を開始する。
「ROG Falchion Ace 75 HE」は、ホロウスクエアステムデザインとXスタビライザーを採用した「ROG HFX V2X」スイッチを搭載している。これにより、キーキャップの端と中央でも均一な入力が可能で、安定した操作性を実現するという。また、最大8000Hzのポーリングレートに対応し、入力遅延をわずか0.125ミリ秒まで短縮する。従来のゲーミングキーボードの8倍の速度で入力が更新され、ゲーマーにとっては大きなアドバンテージとなるだろう。
さらに、直感的に操作できる独自スイッチを備えており、ラピッドトリガーの感度調整がハードウェア操作で可能となっている。加えて、マルチファンクションボタンやタッチパネルにより、音量やメディアの操作、ライティング効果のコントロールが容易に行える。6層構造の振動吸収素材を採用したことで、タイピング時の快適性も向上している。
「ROG Falchion Ace 75 HE」は専用の保護キャリーケースが付属し、USBケーブルなどのアクセサリーも安全に収納できるため、LANパーティーなどへの持ち運びにも便利だ。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります