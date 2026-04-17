ASUS、8000Hz対応＆超低遅延0.125msのゲーミングキーボード「ROG Falchion Ace 75 HE」発表

ASUS JAPANは、ゲーミングブランドであるRepublic of Gamers（ROG）から、新たなゲーミングキーボード「ROG Falchion Ace 75 HE」を発表した。キースイッチ別バージョンとして、精密な入力を可能にする「ROG HFX V2X」スイッチを搭載し、4月24日から販売を開始する。

「ROG Falchion Ace 75 HE」は、ホロウスクエアステムデザインとXスタビライザーを採用した「ROG HFX V2X」スイッチを搭載している。これにより、キーキャップの端と中央でも均一な入力が可能で、安定した操作性を実現するという。また、最大8000Hzのポーリングレートに対応し、入力遅延をわずか0.125ミリ秒まで短縮する。従来のゲーミングキーボードの8倍の速度で入力が更新され、ゲーマーにとっては大きなアドバンテージとなるだろう。

さらに、直感的に操作できる独自スイッチを備えており、ラピッドトリガーの感度調整がハードウェア操作で可能となっている。加えて、マルチファンクションボタンやタッチパネルにより、音量やメディアの操作、ライティング効果のコントロールが容易に行える。6層構造の振動吸収素材を採用したことで、タイピング時の快適性も向上している。

「ROG Falchion Ace 75 HE」は専用の保護キャリーケースが付属し、USBケーブルなどのアクセサリーも安全に収納できるため、LANパーティーなどへの持ち運びにも便利だ。