HDMI・DP対応で万能！ ViewSonic 31.5インチWQHDモニター「VX3276-2K-MHD-72」
※本記事はAmazon.co.jpで販売しているViewSonicモニターを紹介しており、アフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
31.5インチWQHDモニター「VX3276-2K-MHD-72」の特徴
31.5インチのWQHD液晶モニター「VX3276-2K-MHD-72」がAmazonで販売中だ。価格は35,800円。高解像度と多機能を両立し、映像品質と作業効率の向上を重視したモデルだ。
本製品は2560×1440のWQHD解像度に対応し、フルHDと比べて約1.7倍の表示領域を確保。複数ウィンドウの同時表示や細かな作業にも適している。さらに、Adaptive Sync技術により、映像のティアリングやスタッタリングを抑制し、滑らかな表示を実現する。
高画質・広視野角で快適な映像体験
映像表現では、SuperClear IPS技術とメガダイナミックコントラスト比により、鮮明で自然な映像を再現。HDR10と10ビットカラーにも対応し、色の階調や明暗の表現力を高めている。
また、上下左右178°の広視野角を実現しており、どの角度からでも色の変化を抑えた安定した表示が可能。フリッカーフリー技術とブルーライトフィルターも搭載し、長時間の使用時でも目の負担軽減に配慮されている。
豊富な接続性とシンプルなデザイン
接続面では、HDMI、DisplayPort、miniDPといった入力端子を備え、PCやゲーム機など幅広いデバイスに対応。用途を問わず柔軟に活用できる。
デザインはフレームレスベゼルと三角形スタンドを採用し、シンプルかつモダンな外観に仕上げられている。機能性とデザイン性をバランスよく備えたWQHDモニターとして、幅広い用途に対応する1台だ。
※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報はAmazon商品ページをご確認ください。
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