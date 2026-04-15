RTX 5070〜5090購入で話題の新作『PRAGMATA』が無料に【5月12日まで】

CFD販売は4月14日から5月12日までの期間中、玄人志向／GALAKURO GAMINGの指定グラフィックボードを購入した人に、PCゲーム『PRAGMATA』を無料で提供するキャンペーンを実施中だ。対象となるグラフィックボードは、GeForce RTX 5090、RTX 5080、RTX 5070 Ti、RTX 5070の各モデルで、中古品は対象外という。購入後、指定の申込み方法に従って手続きを行う必要がある。

『PRAGMATA』は、近未来の月面を舞台にした新感覚SFアクションアドベンチャーで、二人の主人公による壮大な冒険が描かれる。リアルなパストレーシングとAIを活用したマルチフレーム生成を備えたNVIDIA DLSS 4により、没入感あふれるゲームプレイを実現している。このゲームは、玄人志向等の最新のGeForce RTX 50シリーズのグラフィックボードによって、驚愕の映像美と戦略的な体験を提供するとしている。

キャンペーンへの参加は簡単だ。期間中に対象商品を購入し、玄人志向キャンペーンページで指定の手続きを完了することで、『PRAGMATA』のゲームコードを手に入れることができる。クーポンの引き換え期間は6月9日までで、一人につき1つのコードが利用可能となっている。