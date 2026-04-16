行かなきゃ！ガストで「ポケモン」コラボ、ピカチュウバーグかわいすぎ

ガストは4月23日より、「ポケモン」とのコラボキャンペーンを開催します。期間は6月17日までで、全国の店舗で展開します。

“しっぽ”で開くハンバーグや

ポケモンのわざを表現したコラボメニューが登場！

今年で30周年を迎える「ポケモン」とコラボレーション。「おいしいぼうけん」をテーマに、コラボメニューを展開します。



なお、対象メニューは各日10時30分から販売されます。

▲ピカチュウのしっぽカッター付きホイル包みチーズINハンバーグ 1429円

ピカチュウのしっぽ型ホイルカッターを使って、30周年記念デザインのホイルを開ける体験型メニューです。

ミニチーズINハンバーグをホイルで包んでおり、熱々のミニチーズINハンバーグから溢れるチーズと、自分で開けるワクワク感を同時に楽しめるといいます。

▲ヒトカゲの“ほのおのうず”ミートソースパスタ 1209円

トルネードポテトでヒトカゲの「ほのおのうず」を表現したメニューです。濃厚なミートソースパスタに、外はカリッと中はホクホクというポテトを組み合わせています。

▲フシギダネの“はっぱカッター”タコライス 1209円

フシギダネの「はっぱカッター」を表現したチップスをトッピングし、彩り豊かな野菜とともに盛り付けたタコライスです。肉と野菜の食感の組み合わせが特徴です。

▲ゼニガメの“なみのり”かき氷サンデー 879円

ゼニガメの「なみのり」を表現した爽やかなブルーのラムネ味かき氷に、ソフトクリームを合わせたデザートです。付属のパチパチアメをかけることで、口の中で弾ける感覚が加わります。

■対象メニュー注文でオリジナルグッズをプレゼント

対象メニューには、オリジナルグッズが付属します。歴代の“旅立ちの3匹”が全員集合した、ゆらゆら揺れるアクリルスタンド、またはゲームで使用できるフレンダピックのいずれかを提供します。

▲歴代の“旅立ちの3匹”が集結！ゆらゆらアクリルスタンド（全5種ランダム）

▲ガストオリジナル・スペシャルフレンダピック

「ラッキーセット」のカプセルグッズにもポケモンが登場！

ガスト、バーミヤン、夢庵で提供するおもちゃ（ガチャコイン）付きメニュー「ラッキーセット」を注文するともらえるカプセルグッズにも、ポケモンが登場します。

対象は小学生以下向けメニュー「ラッキーセット」で、注文時にガチャ用コインが付属します。

「チャーム コレクション」または「クルコロ コレクション」のいずれかのガチャマシンを選んで利用できます。いずれも全12種のラインアップで、ランダム形式で提供します。

■対象メニュー例

▲【ガスト】ラッキーチーズINハンバーグセット(お子さまドリンクバー付き) 934円～999円

▲【バーミヤン】ラッキー中華セット 769円

▲【夢庵】ラッキーミニねぎとろ丼御膳 879円

ポケモン好きは見逃せないガストコラボが開幕！

ポケモンの世界観をそのまま表現したメニューが多数登場します。特にホイルを自分で開けるハンバーグは、食べる前から楽しめる仕掛けになっており、特別な体験ができるメニューとなっています。

デザートやパスタまで幅広く揃っているので、家族や友人とシェアしながら楽しむのも良さそうです。この機会にガストで“おいしいぼうけん”を体験してみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。