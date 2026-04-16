行かなきゃ！ガストで「ポケモン」コラボ、ピカチュウバーグかわいすぎ

ガストは4月23日より、「ポケモン」とのコラボキャンペーンを開催します。期間は6月17日までで、全国の店舗で展開します。
“しっぽ”で開くハンバーグや
ポケモンのわざを表現したコラボメニューが登場！
今年で30周年を迎える「ポケモン」とコラボレーション。「おいしいぼうけん」をテーマに、コラボメニューを展開します。
なお、対象メニューは各日10時30分から販売されます。
▲ピカチュウのしっぽカッター付きホイル包みチーズINハンバーグ 1429円
ピカチュウのしっぽ型ホイルカッターを使って、30周年記念デザインのホイルを開ける体験型メニューです。
ミニチーズINハンバーグをホイルで包んでおり、熱々のミニチーズINハンバーグから溢れるチーズと、自分で開けるワクワク感を同時に楽しめるといいます。
▲ヒトカゲの“ほのおのうず”ミートソースパスタ 1209円
トルネードポテトでヒトカゲの「ほのおのうず」を表現したメニューです。濃厚なミートソースパスタに、外はカリッと中はホクホクというポテトを組み合わせています。
▲フシギダネの“はっぱカッター”タコライス 1209円
フシギダネの「はっぱカッター」を表現したチップスをトッピングし、彩り豊かな野菜とともに盛り付けたタコライスです。肉と野菜の食感の組み合わせが特徴です。
▲ゼニガメの“なみのり”かき氷サンデー 879円
ゼニガメの「なみのり」を表現した爽やかなブルーのラムネ味かき氷に、ソフトクリームを合わせたデザートです。付属のパチパチアメをかけることで、口の中で弾ける感覚が加わります。
■対象メニュー注文でオリジナルグッズをプレゼント
対象メニューには、オリジナルグッズが付属します。歴代の“旅立ちの3匹”が全員集合した、ゆらゆら揺れるアクリルスタンド、またはゲームで使用できるフレンダピックのいずれかを提供します。
▲歴代の“旅立ちの3匹”が集結！ゆらゆらアクリルスタンド（全5種ランダム）
▲ガストオリジナル・スペシャルフレンダピック
「ラッキーセット」のカプセルグッズにもポケモンが登場！
ガスト、バーミヤン、夢庵で提供するおもちゃ（ガチャコイン）付きメニュー「ラッキーセット」を注文するともらえるカプセルグッズにも、ポケモンが登場します。
対象は小学生以下向けメニュー「ラッキーセット」で、注文時にガチャ用コインが付属します。
「チャーム コレクション」または「クルコロ コレクション」のいずれかのガチャマシンを選んで利用できます。いずれも全12種のラインアップで、ランダム形式で提供します。
■対象メニュー例
▲【ガスト】ラッキーチーズINハンバーグセット(お子さまドリンクバー付き) 934円～999円
▲【バーミヤン】ラッキー中華セット 769円
▲【夢庵】ラッキーミニねぎとろ丼御膳 879円
ポケモン好きは見逃せないガストコラボが開幕！
ポケモンの世界観をそのまま表現したメニューが多数登場します。特にホイルを自分で開けるハンバーグは、食べる前から楽しめる仕掛けになっており、特別な体験ができるメニューとなっています。
デザートやパスタまで幅広く揃っているので、家族や友人とシェアしながら楽しむのも良さそうです。この機会にガストで“おいしいぼうけん”を体験してみてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります