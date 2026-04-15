デスクの配線をスッキリ　2台PCを一瞬で切替できる4K対応KVMスイッチ

サンワサプライは、デュアルディスプレイ対応の4K対応HDMIパソコン切替器「SW-KVM22HUUS」を発売した。価格21,780円で、2台のパソコンでHDMIディスプレイ2台とUSBキーボード、USBマウスを切り替えて使用できるのが特徴だ。
SW-KVM22HUUSは、高い作業効率を提供することを目的とした製品で、4K解像度のディスプレイを同時に2台接続できる。作業スペースを維持しつつ、簡単にパソコンを切り替えられるため、デスク周りの配線をすっきりさせることが可能だ。さらに、Windows OSとmacOSの両方に対応しており、ソフトウェアのインストールも不要で使用できる。
この切替器は、情報セキュリティ・ランサムウェア対策の観点から自治体や医療機関、企業での利用にも適しているという。ネットワークを分けて運用している環境でも物理的な操作が可能なため、安心して業務に集中できる。また、4K/60Hzの高画質で2画面同時出力が可能で、デュアルディスプレイ環境をより快適に利用できる。
その他の特徴として、リモコン操作による遠隔でのパソコン切り替えが可能で、無線のマウス・キーボードにも対応している。接続用のHDMIケーブル4本とUSBケーブル2本が付属するが、ディスプレイ接続用のHDMIケーブルは別途購入が必要だ。詳しい製品情報と購入方法は、サンワサプライの公式サイトで確認できる。
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