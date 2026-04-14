クレヨン型USBが登場!? SanDisk×クレヨラの“遊べるストレージ”が面白い

サンディスクは4月14日、クレヨラとのコラボレーションによる「SANDISK Crayola USB-C フラッシュドライブ」を発売開始した。オープン価格で、サンディスクのオンラインストアから購入可能だ。

この新製品はクレヨン形のデザインを採用し、マンゴータンゴ、セルリアンブルー、エレクトリックライムという鮮やかな3色が揃い、最大256GBの容量を備えている。宿題やアート作品、さらにはお気に入りのゲームや写真を簡単に整理できるようデザインされたこのフラッシュドライブは、ただのストレージデバイスにとどまらない多機能性を持つ。

SANDISK Crayola USB-C フラッシュドライブは、USB-C対応のデバイス間でファイルをスムーズに転送でき、SANDISK Memory Zoneアプリを使うことでバックアップや整理も簡単にできるという。また、Crayola Create & Playアプリの3か月のサブスクリプションとThinking Sheetsが付属しており、ユーザーの創造力をさらに高めてくれる。

クレヨラのライセンス部門国際ディレクターであるRob Spindley氏は、デジタル時代に対応するこの製品が創造の多様性を支援できることを喜んでいると語っている。ビジネス開発部門戦略パートナーシップ＆ライセンス担当のPhilippe Willams氏も、クレヨラとのコラボがクリエイティブな新しい体験を提供すると述べている。