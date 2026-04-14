約7万円台から!? Mini LED×4K/160Hzの高コスパモニター登場

INNOCNは、2304ゾーンMini LEDを搭載した新モデル「32M2V」を発表した。この製品は、発売記念キャンペーンで通常価格98,520円のところ、特別価格73,890円から提供される。
新しい「32M2V」は、映像表現の進化が際立つモデルだ。ローカルディミング分割数が1152ゾーンから2304ゾーンに倍増されたことで、明るさとコントラストの制御がさらに精密になっている。さらに、32インチ4K解像度、最大160Hzの高リフレッシュレート、1msの応答時間を実現し、没入感と立体感が大幅に向上したという。HDR1000の対応により、明暗のコントラストが一層際立ち、まるで現実のような映像を提供する。
新モデルは、HDMI 2.1、DisplayPort 1.4、そしてUSB Type-C（最大65W給電）に対応し、多様なデバイス接続が可能。PS5やXboxなどのコンソールゲーム機、ノートPC、デスクトップPCなどともシームレスに接続できる。加えて、VESA 100×100対応により、モニターアームでの設置も容易。内蔵スピーカーも備えており、機能性も抜群だ。
本体カラーはシルバーからブラックに変更され、より洗練されたデザインとなった。狭額縁デザインが、デスク環境への統一感をもたらし、視聴体験をさらに高める。
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