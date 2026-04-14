セブンに店内揚げの「たこ焼き」が登場、レジ横のホットスナックに

セブン‐イレブンはホットスナックとして「揚げたこ焼き（3個入り・6個入り）」を、全国の店舗で4月21日より順次発売します。

セブンのホットスナック「たこ焼き」が登場！

セブン‐イレブンのレジ横にホットスナックコーナーに「揚げたこ焼き」新しく加わります。店内で最終調理して初めて完成する、揚げたこ焼きのホットスナックは今回が初めてです。

■揚げたこ焼き

3個入り213円／6個入り427円）



生地のとろーり食感が味わえるできたて品質にこだわったという「揚げたこ焼き」。店内揚げで提供します。

生地にはカツオベースのコクのある出汁を使用し、魚介の旨味が広がる味わい。大きめサイズにカットしたたこを使用することで、贅沢な食べ応えを叶えているそうです。

たこ焼きソースとマヨネーズは別添えにされており、好みのタイミングでかけることができます。

コンビニで買えるアツアツたこ焼き

コまさかセブンでできたてのたこ焼きが楽しめるとは驚き。ンビニのホットスナックとしては珍しいですよね。あと一品欲しい時やお酒のおつまみなど、いろいろな需要を満たしてくれそうです。

定着するかどうか、期待したいです！

※文中の価格はすべて税込

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