夏限定「檸檬堂」が復活！ラムネ風のなつかしフレーバー

コカ･コーラシステムは「季節の檸檬堂 夏のラムネレモンサワー」を6月15日より全国で発売します。アルコール分4%で、350ml容量、172円。

「季節の檸檬堂」は、“季節を楽しむ”をテーマに、その季節にしか楽しめない期間限定の味わいを届けるシリーズです。



今回、2025年の発売時にも好評だったという、懐かしい味わいの限定フレーバーが復活します。

口に含んだ瞬間にラムネフレーバーの優しい甘さとシュワっと弾けるような清涼感が広がり、その後に続く檸檬堂ならではの、すっきりとしたレモンの酸味が後味をキュッと引き締める味わいとしています。

パッケージは、夏の夕暮れ時の空を思わせる色鮮やかなグラデーションの中に、子どもの頃に夏祭りで見たような暖簾や花火などのモチーフをあしらっています。

季節の檸檬堂「夏のラムネレモンサワー」

パッケージデザインも素敵！

「檸檬堂」ならではのレモンの爽やかなおいしさに、四季折々の果物や素材を掛け合わせた「季節の檸檬堂」。「夏のラムネレモンサワー」は、2026年の第二弾商品になります。



手に取るだけで、懐かしさに満たされていくようなデザインが素敵ですね。アルコール度数も4％で、気軽に楽しめるのも嬉しいところです。

暑さが少しずつ本格化していくこれからの季節のリフレッシュに、ラムネの「シュワッ」と、を大人仕立てで楽しんでみてはいかがでしょうか。

（※文中の価格はすべて税込）