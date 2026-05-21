ゲーミングPCが大幅値下げ、RTX 5090搭載モデルなど対象の限定セール開催

セブンアールジャパンは、5月23日に『2026/5/23 24時間限定セール』を実施する。今回のセールでは、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大で125,000円オフとなる。セールは5月23日0:00から23:59までの24時間限定で行われる。

主なセール商品としては、最高級の性能を誇る「ZEFT R69F」がある。このモデルは、AMD Ryzen 7 9850X3DプロセッサやGeForce RTX 5090グラフィックボードを搭載しており、メモリは64GB DDR5（32GB x2）、ストレージは1000GB SSDに加えて2TB HDDを備えている。通常価格1,194,800円のところ、セール期間中は125,000円オフの1,069,800円（税抜）で購入可能だ。

また、コストパフォーマンスに優れた「ZEFT Z57A」もセールの注目商品だ。こちらはintel Core Ultra7-265FプロセッサとGeForce RTX 5060 Ti 8GBグラフィックボードを搭載し、32GB DDR5メモリ（32GB x1）と1000GB SSDのストレージが特徴だ。価格は通常346,800円から27,000円引きの319,800円（税抜）で提供される。

さらに、「ZEFT Z56Z」モデルでは、intel Core Ultra5-245KFとGeForce RTX 5060 Ti 16GBの組み合わせが注目ポイントとなる。こちらは通常359,800円が23,000円オフの336,800円（税抜）で手に入る。全モデル送料無料で提供されるのも、大きな魅力だ。

セールはこの他、合計10商品を対象としており、購入はセール特設ページから行うことができる。この機会にぜひ、最新のBTOパソコンの性能を楽しんでほしい。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。