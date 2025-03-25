MSI、新型X870Eマザーボード「MPG X870E CARBON MAX WIFI」発売｜Ryzen 9000対応＆Wi-Fi 7搭載
エムエスアイコンピュータージャパンは4月17日から、最新のAMD Ryzen 9000シリーズプロセッサーに対応するマザーボード「MPG X870E CARBON MAX WIFI」を発売する。価格は82,980円。
「MPG X870E CARBON MAX WIFI」は、カーボンブラックのボディと鮮やかなRGB LEDにより、見た目も機能も充実したゲーミングマザーボードだ。この製品は基板裏面の鋭利なはんだ跡を滑らかに処理したPin Safeデザインを採用し、組み立て時の怪我を防ぐ仕様となっている。
そのほかにも、110A SPS対応の18+2+1フェーズ電源回路、大型VRMヒートシンク、すべてのM.2スロットに両面ヒートシンクを搭載することで、ハイエンドCPUの性能を限界まで引き出すことが可能だという。また、最新のEZ DIY機能を通じて、組み立てや取り外しも簡便で、初心者から熟練者まで幅広くサポートしている。
特に注目すべきは、大容量64MBのBIOS ROMを搭載しており、次世代AM5 CPUへの高い互換性を確保している点だ。USB4やWi-Fi 7、5G LANおよび2.5G LANの多彩なネットワーク機能も充実しており、低遅延でスムーズなオンラインゲームや大容量ファイルの転送も可能となっている。
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