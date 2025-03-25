MSI、新型X870Eマザーボード「MPG X870E CARBON MAX WIFI」発売｜Ryzen 9000対応＆Wi-Fi 7搭載

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷
 

　エムエスアイコンピュータージャパンは4月17日から、最新のAMD Ryzen 9000シリーズプロセッサーに対応するマザーボード「MPG X870E CARBON MAX WIFI」を発売する。価格は82,980円。

　「MPG X870E CARBON MAX WIFI」は、カーボンブラックのボディと鮮やかなRGB LEDにより、見た目も機能も充実したゲーミングマザーボードだ。この製品は基板裏面の鋭利なはんだ跡を滑らかに処理したPin Safeデザインを採用し、組み立て時の怪我を防ぐ仕様となっている。

　そのほかにも、110A SPS対応の18+2+1フェーズ電源回路、大型VRMヒートシンク、すべてのM.2スロットに両面ヒートシンクを搭載することで、ハイエンドCPUの性能を限界まで引き出すことが可能だという。また、最新のEZ DIY機能を通じて、組み立てや取り外しも簡便で、初心者から熟練者まで幅広くサポートしている。

　特に注目すべきは、大容量64MBのBIOS ROMを搭載しており、次世代AM5 CPUへの高い互換性を確保している点だ。USB4やWi-Fi 7、5G LANおよび2.5G LANの多彩なネットワーク機能も充実しており、低遅延でスムーズなオンラインゲームや大容量ファイルの転送も可能となっている。

■関連サイト

MSI トップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

過去記事アーカイブ

2026年
01月
02月
03月
04月
2025年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2024年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2023年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2022年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2021年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2020年
01月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2019年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2018年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2017年
01月
03月
05月
06月
07月
09月
10月
11月
2016年
01月
03月
05月
06月
09月
11月
2015年
01月
03月
04月
06月
2014年
05月
06月
09月
10月
11月