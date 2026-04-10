ASRock、新型マザーボード6製品発表｜AM5対応「Challenger」シリーズ4月17日発売

ASRockは4月10日、最新のゲーマー向けマザーボード「Challengerシリーズ」を発表した。これにより、AMDソケットAM5対応の新製品6機種がラインナップに加わることとなる。国内販売は4月17日から開始し、価格はX870E Challenger WiFiが57,800円、X870E Challenger WiFi Whiteが59,800円、X870 Challenger WiFiが42,800円、X870 Challenger WiFi Whiteが43,800円、B850M Challenger WiFiが28,580円、そしてB850M Challenger WiFi Whiteが29,800円となる。
ASRockの最新作「Challengerシリーズ」は、Wi-Fi 7やライトニングゲーミングポートを搭載し、ツールレス設計など、現代のゲーマーが求める機能を数多く提供する。特に注目すべきは、X870E Challenger WiFi・WiFi Whiteモデルで、AMDの最新チップセットであるX870Eを搭載し、20+2+1電源フェーズ、110A SPS、最大8200+ (OC)までのDDR5メモリをサポートすることだ。
他のモデルにおいても、充実した拡張性を持ち、X870系モデルでは16+2+1電源フェーズ、B850Mモデルでは8+1+1構成でハイパフォーマンスなゲーミング体験を準備する。また、DIYユーザー向けにフレンドリーな設計がされており、フレキシブルなI/OシールドやBIOS Flashback機能、さらには6カ月のCPUソケットピン折れ無償修理保証を提供する。
各製品は全国の正規代理店を通じて販売予定であり、なお、B850M Challenger WiFiモデルはドスパラ専売として取り扱われる。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります