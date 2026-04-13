長距離実証での実証を重ね「ダム工事の無人化」を目指す
重機3台の遠隔施工をオペレーター1名で NTTと大成建設がIOWN×“ローカル5G/WiGigの使い分け”で実現
2026年04月13日 07時30分更新
技能者不足や長時間労働が深刻化する建設業界。国土交通省でも建設現場の生産性向上を推進しており、その柱のひとつとして「施工のオートメーション化」を掲げている。
NTTとNTT東日本、大成建設の3社は、2026年4月10日、1台の操作卓から離れた現場の“3台の重機”を遠隔操作・自動制御する実証実験に成功したことを発表した。拠点間をオールフォトニクス・ネットワーク「IOWN APN」で接続し、現場ではローカル5GとWiGigの無線環境を使い分けることで、重機の無人化施工を実現している。
今回は、三重県内の約5km離れた短距離区間での実証となったが、2026年度内に長距離区間での実証も重ね、2027年度には実際のダム工事に適用していく予定だ。
“ローカル5G”を自動制御、“WiGig”を遠隔操作で使い分ける
3社による実証実験は、国土交通省が掲げる建設現場のオートメーション化施策「i-Construction 2.0」に呼応する形で実施されたもの。同施策の柱のひとつが、自動施工や遠隔施工、施工データの活用による「施工のオートメーション化」である。
今回は、重機の自動制御・遠隔操作に不可欠な「低遅延・低ジッタ（遅延ゆらぎ）通信」や広域な工事現場でも重機を安定稼働させるための「無線環境の構築」といった、ネットワーク面の課題を検証している。
実証実験は、2026年2月2日から2月27日にかけて、三重県の桑名市の遠隔操作拠点と、同県の員弁郡東員町の実証現場で行われた。直線距離で約5km離れた両拠点間を、大容量・低遅延・遅延ゆらぎなしの通信を特徴とするIOWN APNで接続している。
遠隔操作の拠点には、遠隔操作・自動制御システムと重機制御の接続切替システムを設置。実証現場には、複数の無線方式（ローカル5G、WiGig）を組み合わせたネットワーク環境を構築し、メーカーが異なる3台の重機を配置した。
なお今回は、ダム現場での土木工事や堆砂処理（ダムの底に溜まった土砂を搬出する工事）を想定しており、土砂の掘削、積み込み、運搬、敷きならしといった一連の工程を遠隔操作・自動制御できるかを検証している。
NTT IOWNプロダクトデザインセンタ APN推進プロジェクト担当課長の坂本誠治氏は、「ダム工事では、IT環境を整えるために、最初に光ファイバを敷設する。これを活用して遠隔操作・自動制御までできるようにする」と語る。
実証現場では、用途に応じてローカル5GとWiGigを使い分けている。
ローカル5Gは、自社占有の5Gネットワークを敷地内で構築・運用できる仕組みである。今回はローカル5Gの広域なエリアカバレッジと、そのエリア内で大容量通信を可能とする点を活かし、重機の「自動制御」領域を担っている。
一方、60GHz帯を使った無線LANであるWiGigは、重機の「遠隔操作」領域で採用された。同帯域のミリ波は直進性が強い特性があり、移動体には搭載しづらいが、NTTの開発した「サイトダイバーシティ」技術で解決している。
この技術は、2つのアンテナ部が互いに異なるアクセスポイントに接続し、常に最適なアンテナ部を選んで通信を維持するものだ。同技術に対応したWiGig端末を重機に搭載することで、遠隔操作が途切れない安定した通信環境を構築している。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります