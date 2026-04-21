“作るだけ”のIoTはもう古い｜差別化を実現した実践事例を公開【無料】

1NCEは4月23日、カウベルエンジニアリングと共に、IoT製品企画・開発担当者向けのウェビナーを開催する。本ウェビナーでは、1NCEが提供するソフトウェアと通信回線を活用したカウベルエンジニアリングの自社サービス「NailEdge」の差別化事例を紹介する。参加は無料であり、形式はMicrosoft Teams Webinarでのオンライン開催とのことだ。

カウベルエンジニアリングが提供する「NailEdge」は、データ取得と遠隔操作を組み合わせることで、ユーザーに運用の効率化をもたらすIoTエッジデバイスだ。このウェビナーでは、1NCEのソフトウェア機能と通信回線をどのように活用しているのか、課題や成功事例を具体的に探究する予定である。

ウェビナーには、「カウベルエンジニアリング」の油井幸宏氏や市川俊一氏、1NCEのセールスディレクター石川健氏が登壇し、IoT製品の設計・開発に携わるすべての方に向けた実践的な知識とアイデアを共有する。特に、1NCEのソフトウェア機能と通信回線がどのように差別化を生むのかを知りたい方にとって、見逃せない内容となるだろう。