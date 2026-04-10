ソフトバンク「Starlink Direct」スタート！　LINEやXにも対応

ソフトバンクは4月10日、スターリンク衛星とスマートフォンの直接通信サービス「SoftBank Starlink Direct」の提供開始を発表した。対象ブランドはソフトバンク、ワイモバイルおよびLINEMO。
「SoftBank Starlink Direct」は、ソフトバンク、ワイモバイル、LINEMOのいずれかを契約中の回線で、対応するスマートフォンから直接スターリンク衛星と通信できるサービス。海上や山奥のようにモバイル通信の電波が圏外となる場所でも、最低限の通信手段を確保できることが強みだ。
対応するアプリやサービスの概要は以下のとおり。「LINE」や「PayPay」など複数のアプリが対応しているが、衛星回線の使用中は一部機能が制限されるケースもあるため注意したい。
●「SoftBank Starlink Direct」の対応サービス・アプリ（概要）
■テキストメッセージの送受信
・LINE（4月21日以降）
・SMS
・国際SMS
・MMS（LINEMOは非対応）
・RCS
■データ通信を伴う一部機能の使用
・LINE（4月21日以降）
・PayPay（4月15日以降）
・Yahoo!防災速報（4月13日以降）
・X（SNS）
・Yahoo!マップ（4月13日以降） 等
■その他
・緊急速報メール（緊急地震速報／津波警報／Jアラート）の受信
オプション料金は月額1650円だが、2026年6月末までは無料で提供。7月以降は、ワイモバイルの一部プランとLINEMOのみ有料化される予定だ。
●「SoftBank Starlink Direct」のオプション料金
■ソフトバンク
・全プラン：無料
■ワイモバイル
・シンプル：無料
・シンプル 2：無料
・シンプル 3：無料
・その他のプラン：月額1650円（2026年6月末まで無料）
■LINEMO
・全プラン：月額1650円（2026年6月末まで無料）
対応機種は、ソフトバンク回線と衛星モードの双方に対応したスマートフォン（82機種）。サービスエリアは日本の領土・領海のうち、ソフトバンクが定める区域（EEZ含む）とされている。
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