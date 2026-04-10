グーグルChromeに重大な脆弱性

グーグルは4月7日、デスクトップおよびAndroid版「Google Chrome」のアップデートを公開。深刻度「重大」を含む複数の脆弱性に対応した。

脆弱性の概要とOSごとの修正済みバージョンは以下のとおり。

●修正された主な脆弱性 ■深刻度（重大） ・CVE-2026-5858：WebML のヒープバッファオーバーフロー

・CVE-2026-5859：WebML の整数オーバーフロー ■深刻度（高） ・CVE-2026-5860：WebRTCの解放後使用

・CVE-2026-5861：V8の解放後使用の脆弱性

・CVE-2026-5862／CVE-2026-5863：V8における不適切な実装

・CVE-2026-5864：WebAudioにおけるヒープバッファオーバーフロー

・CVE-2026-5865／CVE-2026-5871：V8における型の混同

・CVE-2026-5866：メディア内の解放後使用

・CVE-2026-5867／CVE-2026-5869：WebMLにおけるヒープバッファオーバーフロー

・CVE-2026-5868：ANGLEにおけるヒープバッファオーバーフロー

・CVE-2026-5870：Skiaにおける整数オーバーフロー

・CVE-2026-5872：Blinkにおける解放後使用の脆弱性

・CVE-2026-5873：V8における境界外の読み書き ■深刻度（中） ・CVE-2026-5874：PrivateAIの解放後使用

・CVE-2026-5875：Blinkにおけるポリシーバイパス

・CVE-2026-5876：ナビゲーションにおけるサイドチャネル情報漏洩

・CVE-2026-5877：ナビゲーションにおける解放後使用

・CVE-2026-5878：BlinkのセキュリティUIの不備

・CVE-2026-5879：ANGLEにおける信頼できない入力の検証が不十分

・CVE-2026-5880：ブラウザーUIのセキュリティーUIに誤りがある

・CVE-2026-5881：LocalNetworkAccessにおけるポリシーバイパス

・CVE-2026-5882：全画面表示時のセキュリティーUIの不備

・CVE-2026-5883：メディアにおける解放後使用

・CVE-2026-5884：メディアにおける信頼できない入力の検証が不十分

・CVE-2026-5885：WebMLにおける信頼できない入力の検証が不十分

・CVE-2026-5886：WebAudioで境界外読み取り

・CVE-2026-5887：ダウンロードにおける信頼できない入力の検証が不十分

・CVE-2026-5888：WebCodecsにおける初期化されていない使用

・CVE-2026-5889：PDFiumの暗号化の脆弱性

・CVE-2026-5890：WebCodecsにおける競合状態

・CVE-2026-5891：ブラウザUIにおけるポリシー適用の不備

・CVE-2026-5892：PWAにおけるポリシーの適用が不十分

・CVE-2026-5893：V8エンジンにおけるレースバグ ■深刻度（低） ・CVE-2026-5894：PDFの不適切な実装

・CVE-2026-5895／CVE-2026-5906：オムニボックスのセキュリティーUIに誤りがある

・CVE-2026-5896：オーディオにおけるポリシーバイパス

・CVE-2026-5897：ダウンロードのセキュリティーUIに誤りがある

・CVE-2026-5898：オムニボックスのセキュリティーUIに誤りがある

・CVE-2026-5899：履歴ナビゲーションのセキュリティーUIの不備

・CVE-2026-5900：ダウンロードにおけるポリシーバイパス

・CVE-2026-5901：DevToolsにおけるポリシーバイパス

・CVE-2026-5902：Race in Media.

・CVE-2026-5903：IFrameSandboxにおけるポリシーバイパス

・CVE-2026-5904：V8の解放後使用

・CVE-2026-5905：権限設定におけるセキュリティーUIの不備

・CVE-2026-5907：メディアにおけるデータ検証の不備

・CVE-2026-5908／CVE-2026-5909／CVE-2026-5910：メディアにおける整数オーバーフロー

・CVE-2026-5911：ServiceWorkersにおけるポリシーバイパス

・CVE-2026-5912：WebRTCにおける整数オーバーフロー

・CVE-2026-5913：Blinkにおける境界外読み取り

・CVE-2026-5914：CSSにおける型の混同

・CVE-2026-5915：WebMLにおける信頼できない入力の検証が不十分

・CVE-2026-5918：ナビゲーションにおける不適切な実装

・CVE-2026-5919：WebSocketにおける信頼できない入力の検証が不十分

●OSごとの修正済みバージョン ■デスクトップ版 ・Windows：147.0.7727.55/56

・macOS：147.0.7727.55/56

・Linux：147.0.7727.55 ■モバイル版 ・Android：147.0.7727.49

デスクトップ版のアップデートは、今後数日から数週間かけて順次展開予定。Chromeの設定から手動でアップデートすることも可能だ。Android版については、数日中にGoogle Playでの公開を予定している。