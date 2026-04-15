マクドナルド「チキンタツタ」3商品、本日スタート！今年はガンダムコラボ

マクドナルドは「チキンタツタ」シリーズを本日4月15日より販売開始。

定番「チキンタツタ」と、新商品の「チーズチキンタツタ」「タルタル油淋鶏風チキンタツタ」の3つのバーガーが登場します。

中でも「チーズチキンタツタ」は、チキンタツタ史上初、チェダーチーズを加えた注目商品です。

▲チキンタツタ

460円～／セット760円～

生姜醤油の風味のタツタパティに、千切りキャベツ、辛味のあるソースを合わせ、オリジナルバンズでサンド。バンズはほのかな甘みがあり、ふんわりした食感になるよう生地をひとつひとつ人の手で“むすんで”いるのも特徴。

▲（新）チーズチキンタツタ

490円～／セット790円～

同じく、生姜醤油の風味のタツタパティに、チェダーチーズ、千切りキャベツ、ソースを合わせ、オリジナルバンズでサンドした商品。マイルドなチーズと旨みあふれるタツタパティが相性抜群でやみつきになるんだとか。

▲（新）タルタル油淋鶏風チキンタツタ

520円～／セット820円～

チキンタツタをベースに、ごま油にネギ・にんにくを加えた香味油と、生姜をアクセントにした油淋鶏風タルタルを組み合わせた商品。タルタルには玉ねぎとたまごを使用しており、食感も含めてタツタパティの味わいを引き立てるとしています。

ガンダムパッケージで提供

今回、人気アニメ「機動戦士ガンダム」とコラボし、数量限定コラボパッケージが登場します。

数量限定パッケージは無くなり次第終了です。



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※記事中の価格は税込み