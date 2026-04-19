餃子ライスが159円で付くってお得すぎ！ “定食半額祭”、ゴールデンウィーク限定

ラーメンチェーン「魁力屋」は「Gachi Wanpaku人気定食半額祭」を4月25日から5月6日の期間で開催し、アプリクーポン限定で人気定食を特別価格で提供します。

12日間限定、人気定食が特別価格に！

「定食半額祭」は今年に2月に初開催され、好評だったというキャンペーン。今回対象商品を増やして、帰ってきます。

魁力屋では、好きなラーメンに追加料金でライス、唐揚げなどを付けられる「定食」メニューを用意しています。期間中、対象の定食を注文し、ラーメン魁力屋公式アプリに配信されるクーポンを提示すると、追加料金分が半額になります（ラーメンは通常価格）。

対象商品は焼きめし（小）定食、唐揚げ定食、ぶたから定食、餃子定食の4つです。「ぶたから定食」は今回新しく選べるようになりました。

▲焼きめし（小）定食

好きなラーメン＋（通常319円→半額159円）

▲唐揚げ定食

好きなラーメン＋（通常319円→半額159円）

▲ぶたから定食

好きなラーメン＋（通常319円→半額159円）

▲餃子定食

好きなラーメン＋（通常319円→半額159円）

餃子ライスが159円って安くない!?

半額になるのは、定食追加分のみですが、例えば「餃子定食」ではライスと餃子を159円で付けられるということ。内容に対して、かなりお値打ちだと感じます。ラーメンにちょっとプラスしたい時。嬉しすぎます！



家族や友人といろんな定食をシェアしたり、日替わりでさまざまな定食を楽しんだりと、楽しみ方は自由自在ですね。

GWは魁力屋でちょっとお得に定食を楽しんじゃいましょう。

（※文中の価格はすべて税込）