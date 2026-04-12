ゆず胡椒塩味の「わかめラーメン」がおいしそ！お出汁を味わう

エースコックは4月27日より「わかめラーメン 香るお出汁 鰹荒節仕立てわさび醤油味／利尻昆布仕立てゆず胡椒塩味」（各254円）を発売します。

テーマは「お出汁」！

わかめラーメンから、「お出汁」がテーマの新商品が登場します。

磯の香り豊かなわかめと相性の良い海の幸の鰹や昆布から取ったお出汁の旨みが合わさり、わかめラーメンのおいしさをより引き立てるとしています。さらに、香り豊かな薬味を加えることでスープが引き締まるんだとか。

▲わかめラーメン 香るお出汁 鰹荒節仕立てわさび醤油味



わさび醤油味は、力強い香りが特長の鰹荒節を利かせたスープに、わさびの香りを加えています。

▲わかめラーメン 香るお出汁 利尻昆布仕立てゆず胡椒塩味



ゆず胡椒塩味は、「利尻昆布」の旨みを利かせたスープに、ゆず胡椒の香りを加えた、だしの旨みと香りを楽しめるという一杯です。

香りも楽しみですね！

味わいだけでなく香りも感じたい新商品の登場です。



いつものわかめラーメンとは一味違う、ちょっとリッチな雰囲気も楽しめそうです。わかめラーメンファンはぜひチェックしてみてください！

（※文中の価格はすべて税込）