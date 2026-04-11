このページの本文へ

前へ 1 2 次へ

アスキーのちょこっとニュース 第6回

成績だけじゃもう無理！ 約8割の親が「習い事の選び方」を変えるべきと実感、これからはコミュニケーション力が鍵だぞ

2026年04月11日 18時00分更新

文● 貝塚／TECH.ASCII.jp

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

プレスリリース

　子育て世代にとって、何かと話題に事欠かないテーマが「子どもの習い事」。

　塾に行き、ピアノや英語をやって、将来のためにスキルを積み上げていく。通うからには、“わかりやすい成果”を求めてしまいがち。

　でも最近になって、親たち世代の考え方には変化が出てきているようだ。

　とある調査によれば、およそ8割の親は「習い事の選び方は変えるべき」と感じていて、その中でも重視されているのが、なんと「コミュニケーション力」や「主体性」といった非認知能力だったのだという。

　テストの点数や資格では測れない、“人としての力”を育てる場として、習い事を見ているわけだ。

　加えて面白いのは、人気ジャンルの1位が「金融教育」だったこと。「お金の知識」を子どものうちから身につけさせたいという発想だ。

　習い事は「できることを増やす場」から、「どう生きるかを考える場」に変わってきているようだ。

　おじさん世代的には「どう生きるか」って、普段の生活の中で自然と学んできた気もするが……。

前へ 1 2 次へ

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
  • 角川アスキー総合研究所

MSIが変える、未来のクリエイターを育てる教育環境

アスキー・ビジネスセレクション

ビジネス 最新連載・特集一覧
ピックアップ