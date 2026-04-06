1貫100円以下、超まぐろフェア！コスパまぐろ盛りが平日限定

小僧寿しでは、4月6日～10日、13日～17日の期間限定で「超まぐろ寿しフェア」を開催します。
平日限定、超まぐろ寿しフェア」開催
持ち帰りすしの「小僧寿し」の「超まぐろ寿しフェア」では、まぐろづくしの2商品を用意します。
▲「超まぐろ寿し」（1350円）
まぐろ8貫・ねぎまぐろ6貫・鉄火巻き1本と、人気のまぐろをこれでもかと詰め込み、ボリュームも美味しさも兼ね備えた、“圧倒的コストパフォーマンス”をうたった盛り合わせ。
▲「超とろまぐろ寿し」（1609円）
南まぐろ中とろ3貫、まぐろ5貫、とろたく3貫、ねぎまぐろ3貫、鉄火巻1本の組みあわせ。自慢は、店内で切り付けた「南まぐろ中とろ」。中とろは、ほどよくのった脂と、とろけるような旨みが存分に味わえるとしています。
1貫100円以下、マグロ好きにはたまらない！
「超まぐろ寿し」（1350円）で14貫＋鉄火巻きが入っていて、1貫あたりの値段は100円以下。まぐろづくしというだけではなくコスパの麺でもうれしいです。
お寿司といえば、やっぱりマグロ！ マグロを思う存分味わえるこの機会に、チェックしてみてはいかがでしょうか。
（※文中の価格はすべて税込）
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