1貫100円以下、超まぐろフェア！コスパまぐろ盛りが平日限定

小僧寿しでは、4月6日～10日、13日～17日の期間限定で「超まぐろ寿しフェア」を開催します。

平日限定、超まぐろ寿しフェア」開催

持ち帰りすしの「小僧寿し」の「超まぐろ寿しフェア」では、まぐろづくしの2商品を用意します。

▲「超まぐろ寿し」（1350円）

まぐろ8貫・ねぎまぐろ6貫・鉄火巻き1本と、人気のまぐろをこれでもかと詰め込み、ボリュームも美味しさも兼ね備えた、“圧倒的コストパフォーマンス”をうたった盛り合わせ。

▲「超とろまぐろ寿し」（1609円）

南まぐろ中とろ3貫、まぐろ5貫、とろたく3貫、ねぎまぐろ3貫、鉄火巻1本の組みあわせ。自慢は、店内で切り付けた「南まぐろ中とろ」。中とろは、ほどよくのった脂と、とろけるような旨みが存分に味わえるとしています。

1貫100円以下、マグロ好きにはたまらない！

「超まぐろ寿し」（1350円）で14貫＋鉄火巻きが入っていて、1貫あたりの値段は100円以下。まぐろづくしというだけではなくコスパの麺でもうれしいです。



お寿司といえば、やっぱりマグロ！ マグロを思う存分味わえるこの機会に、チェックしてみてはいかがでしょうか。



（※文中の価格はすべて税込）